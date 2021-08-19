科技部18日舉行科學園區審議會，通過中科2件投資案，包括精密機械產業的成運汽車製造、光電產業的昕達光電，投資額總計約20.2億元。其中成運汽車製造是我國電動大客車國家隊的一員，將提升國內自主設計製造電動大客車之能力。

中科管理局指出，獲科技部核准的投資案中，成運汽車製造將設立於中部科學園區二林園區，該案投資金額20億元，主要研發製造電動巴士、電池模組／電池箱及三電系統整合。

該公司產品已通過交通部電動大客車示範型計畫車輛業者資格審查，並成為我國電動大客車國家隊的一員，其產品符合未來國內外大眾運輸電動化發展趨勢。

中科表示，成運汽車製造自主研發、設計及製造電動大客車的車輛底盤與大樑，具有整車製造之能力，並獲得全球車輛識別代號(WMI Code-RHV)，產品可外銷全世界及國內市場。

此外，該公司自行開發整車及電池控制軟體、電動車電池箱模組設計，以及擁有三電系統匹配整合之技術，研發能量相當充足。

中科預期未來進駐科學園區後，將可帶動電能系統、電機、電控等關鍵零組件廠商，及其他巴士製造商共同發展電動車產業鏈。

另一獲核准投資的昕達光電，將設立於中部科學園區的台中園區，研發無機螢光複合材料及固態光學雷達模組。無機螢光複合材料使用螢光粉及陶瓷材料共制燒結而成，具高耐熱性及高熱導性，以及陶瓷的高折射率與透光率，能有效提升螢光粉激發效率，不易產生光衰。

值得一提的是，光學雷達具高精度、高辨識度等優點，可感測周遭障礙物形狀、距離等資訊，進而建立3D地理資訊模型，掃描半徑高達100公尺，成為目前自動駕駛車輛必備的感測器之一。

中科強調，昕達光電專精於固態照明領域，無機螢光複合材料應用於雷射車燈、投影機等高功率固態光源模組，具有環保（無汞）及綠能（節能）功效，符合產業需求，快速導入應用。

看好光學雷達的需求正快速提升，現階段主要應用領域包括自動駕駛、遙測等用途，未來也有機會導入自動化家電（例如家事機器人）應用領域，擴大光學雷達整體應用市場。