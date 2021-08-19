塔立班發言人直接打電話到BBC的現場直播節目

20多年前塔利班以極端的伊斯蘭教義及粗暴手法統治阿富汗遭到國際孤立，但這次在美國撤退後班師回朝的表現卻令人刮目相看，在取得政權後的一連串措施讓外界耳目一新。固然外界對這個惡名昭彰的政權疑慮仍多，但在歐美等西方社會網路上已出現支持塔利班重掌政權的輿論風向，不得不說這是塔立班國際公關操作的成功，外界猜測這其中可能有高人指點，此一趨勢未來亦將有助於它更快速地重新融入國際社會。

外界原擔憂塔立班與政府軍在首都交戰中可能出現大規模殺戮掠奪等人道危機事件，但實際情況卻是一派和平接收景象。尤其在接收過中，塔立班對外宣傳與公關作為上主動出擊，完全是現代國家精細的外交與國際宣傳手法，讓許多國際觀察家為之驚不已，也重新塑造了塔立班極為正面的國際形象。

塔利班以前統治阿富汗曾遭到國際孤立，但這次在美國撤退後班師回朝的表現卻令人刮目相看，和平接收過程中避免了戰爭引起的人道主義危機。（圖／美聯社）

首先是塔立班一路幾乎兵不血刃地收服了各地方政府與部族，這個過程包括與各派勢力及部隊進行溝通條件交換，在進城接收前發表聲明安撫民心。部隊進城後的政策執行力很強，雖然在外地出現少數失控事件，但未出現大規模燒殺掠劫的戰亂慘狀，這個過程在國際媒體的鏡頭下有極大的說服力。

外界原擔憂塔立班與政府軍在首都交戰中可能出現大規模殺戮掠奪等人道危機事件，但實際情況卻是一派和平接收景象。（圖／美聯社）

塔利班領導人不只透過社交平台發佈聲明禁止部隊使用暴力，還為想離開喀布爾的人提供安全通道，並設置婦女保護區。另外發表聲明安撫銀行、商人和其他企業界人士，承諾保障其財產與人身安全，並在伊斯蘭教法架構下尊重女權，讓女性可以受教育與工作，同時承諾和平轉移政權與大赦前政府官。在收服民心過程中，塔立班先行掌控政府電視台與媒體做為宣傳工具，並快速地舉行國際記者會發佈大赦命令及5大承諾等政策，還為重返執政定調：「驅離外國侵略者，捍衛民族國家尊嚴，推翻傀儡政府，恢復伊斯蘭榮光」。

塔立班和平接收阿富汗政權， 免除了戰爭與殺戮，化解了一場人道危機，讓全世界都鬆了一口氣。圖為西班牙民眾遊行表達對阿富汗人民的支持。 （圖／美聯社）

塔立班還運用大量網路工具與新時代表達方式來塑造形象，例如在數個西方主流社交媒體上建立官方與外圍帳號、設立塔立班官方網站，就連近年快速流行的TikTok短視頻影音工具也不放過，用年輕人喜歡的音樂、舞蹈、詩歌來宣揚伊斯蘭文化。而傳統的宣傳方式如串連地方廣播電台、發送傳單、透過伊斯蘭宗教學者傳授教義等做法，也一直用來對民眾宣揚塔立班的國家政策與推動伊斯蘭文化的理念。

塔立班在喀布爾安排幾名打扮得像電影《神鬼奇航》裡強尼．戴普的帥氣軍人，戴著太陽眼鏡、揣著槍與火箭彈在大街上接受電視台女記者採訪，讓外界大為驚訝。（圖／推特 @panta_tif)

一些分析人士認為，從其國際與國內宣傳作為的系統性與創新程度觀察，令人覺得像是個極有組織與豐富經驗的團隊在背後操作，操盤者更是此中高手。例如在塔立班進城、外界仍一頭霧水之際，其發言人搶先直接打電話到《英國廣播公司》(BBC)的現場直播節目對外說明政權移轉及政策聲明，讓BBC電視台女主持人驚喜得不知所措。還有，為了讓人相信塔立班真有改善女性社會地位的誠意，特地在喀布爾安排幾名打扮得像電影《神鬼奇航》裡強尼．戴普的帥氣軍人，戴著太陽眼鏡、揣著槍與火箭彈在大街上接受電視台女記者採訪。接收部隊進了總統府之後，網上視頻也傳出部隊成員在主題遊樂園大玩碰碰車的歡樂畫面，這些網路公關手法當然不是意外出現，而是針對西方社會所精心策劃的宣傳。

More footage of Taliban soldiers inside the Kabul theme park #Afganistan

pic.twitter.com/29O9fSH1Kc — Prolific News (@ProlificGlobal) August 16 2021

塔立班對外公關手法轉變並非這次才出現，早自多哈會談期間就露出跡象，2019 年會談期間，塔立班的代表主動與媒體接觸，表達其和平結束阿富汗戰爭的意願，也因此說服了美方相信撤離時機已經成熟。2020年2月在多哈會談期間，塔立班領導人之一哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)還在極具影響力的《紐約時報》投書指出，塔立班堅決相信在阿富汗的「兇殘殺戮行為必須停止」。這種運用西方行事規則、在西方的宣傳載體上進行的做法，最終讓塔利班幾乎兵不血刃地重掌政權。

嚴格的伊斯蘭教法規定，女性外出時必須由男性親人陪同，並穿戴如圖中名為「波卡」的罩袍。圖為塔喀省女教師身穿波卡教導兒童學習。（圖／美聯社）

不過塔立班成員中很多自山區的農民不易領會，在取得政權的過程中雖未出現大規模殺戮與掠奪，但仍有零星的意外狀況。例如一名塔喀省（Takhar）婦女在公共場合未穿伊斯蘭傳統罩袍而被塔立班成員當場擊斃，另有一位在北部農村的婦女因為無力提供給塔立班軍人食物而在孩子面前被打死，有些前政府官員與政府軍仍被逮捕與搜查，這些事不僅上了國際媒體，帶國內也造成民眾的疑懼。但整體而言，塔立班和平接收不只免除了一場可能極為慘烈的戰爭與人道危機，政治公關操作更提升了新政府的國際形象，在這樣的領導團隊中，未來在國際政治上應該還會有讓人耳目一新的作為。