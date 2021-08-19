檢調獲報，懷疑中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起指派香港謝姓商人，透過退役空軍少將錢耀棟及退役中校魏先儀在台發展組織，接觸多名退役將領，其中包括前國防部副部長張哲平，涉及《國家安全法》發展組織罪。台北地檢署18日站兵分2路搜索，並約談錢、魏2人到案，依國家安全法發展組織罪嫌偵辦，19日凌晨訊後分別諭令以20萬、30萬元交保。

檢調懷疑，時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平疑曾多次與謝、魏、錢等人多次與時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平餐敘，並接受餽贈，甚至張的妻子被招待赴香港旅遊，遭國安調查。

檢調監控發現，中共中央軍委政治工作部廣州分局，轄下廣東省海外聯絡辦公室，自2012年起指派香港謝姓商人，藉商人身分掩護，以經商名義來台，透過魏先儀牽線，與多名退役、現役軍官餐敘。

錢耀棟18日晚間先行抵達北檢接受檢察官複訊，面對媒體詢問是否被吸收成為共諜時，未表示意見。全案經北檢漏夜訊問後，諭令錢耀棟、魏先儀分別以20萬、30萬元交保。