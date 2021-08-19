美聯準會議紀錄顯示分歧 美股收黑 道瓊重挫382點 05:082021/08/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美聯準會議紀錄顯示分歧 美股收黑。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）公布上月會議紀錄，顯示官員在議題上產生分歧，美國股市3大指數今天收黑。 道瓊工業指數下跌382.59點或1.08%，以34960.69點作收。 標準普爾指數下滑47.81點或1.07%，收在4400.27點。 科技股那斯達克指數下挫130.27點或0.89%，收14525.91點。（譯者：陳正健）1100819 貨櫃三雄漲停領軍 台股終止連9黑 收盤大漲164點 陳時中說不公布聯亞審查紀錄 民進黨團：比照高端 #點或 #收黑 #27 #分歧 #美聯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 髮夾彎 聯亞EUA審查紀錄將公開 04:102021/08/18 焦點要聞 台股連9黑比5月崩盤還恐怖 老手看後市狠嗆：V轉難啦 12:532021/08/18 財經 《金融》類股輪動加快 成長股與價值股並重布局 08:202021/08/18 財經 連四月拋售 陸持有美債 8個月新低 04:102021/08/18 財經要聞 《半導體》飛騰仍是關鍵 外資維持世芯-KY加碼評等 12:172021/08/18 財經 放量跌深反彈 台股月結算收紅 17:012021/08/18 財經 《半導體》聯發科4G、5G還有戲 外資續讚、目標價1280 10:182021/08/18 財經 《日股》防禦建功 日股終結連4黑收紅 15:412021/08/18 財經 利空夾擊！台股跌破8523點連結15159點上升趨勢線 11:502021/08/18 財經 美銀稱做空中概股成市場第三擁擠交易 21:432021/08/18 財經 不斷更新》台股殺9天逆轉救回250點 專家曝靠這三檔最後希望 09:062021/08/18 財經 國際熱門新聞 阿富汗總統出逃後首發聲 否認捲47億元鉅款落跑 稱不再流亡正談判回國 - 國際 美聯準會議紀錄顯示分歧 美股收黑 道瓊重挫382點 - 國際 - 中央社 Delta變異株肆虐！美國9月起追打第3劑疫苗 與第2劑須隔8個月 - 國際 - 中央社 阿富汗讓陸不再尊重美國 川普：台灣恐發生壞事 - 國際 塔利班爽佔阿富汗全境？ 專家：內戰還有得打 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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