美國聯邦準備理事會（Fed）公布上月會議紀錄，顯示官員在議題上產生分歧，美國股市3大指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌382.59點或1.08%，以34960.69點作收。

標準普爾指數下滑47.81點或1.07%，收在4400.27點。

科技股那斯達克指數下挫130.27點或0.89%，收14525.91點。（譯者：陳正健）1100819

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