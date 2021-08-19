靜宜大學「善牧學苑」8層建物的立面、色彩及屋頂形式，巧妙融入天主教會意象的語彙，並取得綠建築標章，9月即可迎接新生入住。（靜宜大學提供）

靜宜「善牧學苑」外型融入天主教會意象的語彙，高樓層還能遠眺無敵美景，能抒發情緒、促進身心靈健康！（靜宜大學提供）

靜宜大學不畏少子化壓力，斥資約3.8億元新建「善牧學苑」學生宿舍。（靜宜大學提供）

靜宜大學董事長暨台中教區主教蘇耀文為「善牧學苑」進行灑聖水禮，賜與人們保護與平安，同時淨化人的心靈！（靜宜大學提供）

靜宜「善牧學苑」在各樓層設有「學習角落」，方便學生討論、分享及演練，並定期舉辦學習及文藝性的活動，創造更多學習價值！（靜宜大學提供）

靜宜大學不畏少子化壓力，斥資約3.8億元新建「善牧學苑(GOOD SHEPHERD Hall)」學生宿舍，8層建物的立面、色彩及屋頂形式，巧妙融入天主教會意象的語彙，並取得綠建築標章，在今年8月落成，9月即可迎接新生入住。靜宜董事長暨台中教區主教蘇耀文指出，希望大家學習耶穌善牧慈愛正義、永不放棄的精神；並透過知識的追尋，帶領大家邁向知識與生命的真理。

靜宜大學校長唐傳義表示，目前靜宜約有1萬2000名學生，校園內的三棟宿舍總床位約4000個，可提供逾3分之1的學生住宿，擁有安全、優質、設備齊全，像家一樣溫暖的學習與生活空間。

蘇耀文說，在疫情衝擊、全國缺工、缺料及物價上漲的情況下，感謝天主安排及助佑，「善牧學苑」能如質如期在8月達標落成！「善牧學苑」的命名是以若望福音第十章14節，耶穌說：「我是善牧，我認識我的羊，我的羊也認識我」，做為學苑的主要精神，也是創校宗旨「德學兼修」！

靜宜「善牧學苑」是「以愛傳愛」的場域！唐傳義說，宿舍生活是大學教育非常重要的一環，感謝靜宜董事會、校內同仁及建築師、營造公司等人士的支持與協助，新宿舍能順利啟用。未來5年，原有宿舍也將整建，提供更完善、優美及符合學生需求的住宿環境。

唐傳義指出，隨著科技發展，學習型態逐漸改變，「住宿也是學習」的概念很重要，學生可透過在校住宿，融入團體生活、建立人際關係、學習彼此尊重、交流創新想法。也能充分利用學校軟硬體設施，及相關資源，這是很多國外學校要求全部學生必需住校的原因！

「善牧學苑」在各樓層設有「學習角落」，方便學生討論、分享及演練，並定期舉辦學習及文藝性的活動，創造更多學習價值！期待在宿舍找到志同道合的好友，傳承寶貴的學習及生活經驗，也能共同設定目標、向前邁進，成為未來職涯的合作夥伴。

學務長張秀玉表示，「善牧學苑」不只是休息空間，也規劃了很多公共學習空間。學生在新宿舍，可享受高品質的住宿服務、跟其他住宿生互動，希望學生住得安心，學習更順利！

總務長李晨鐘指出，「善牧學苑」工程經費耗資約3.8億元，歷經兩年施工，9月將提供新生入住，內有183個房間、726個床位，包含照顧弱勢同學的雙人房及無障礙廁所，還有一般的4人房。「善牧學苑」不僅提供學生優質的住宿環境，同時每8個房間會提供學習及交誼空間，讓同學在宿舍如同在家裡或圖書館一樣。他強調「優質的住宿環境，可以提升學生學習效果」，而靜宜長期以來就是最為學生著想的大學。

值得一提的是，「善牧學苑」不僅外型融入天主教會意象的語彙，高樓層還能遠眺無敵美景，能抒發情緒、促進身心靈健康！