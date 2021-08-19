圖為國民黨主席江啟臣。（資料照/趙婉淳攝）

行政院擬推五倍券振興經濟，但外界質疑聲浪不斷。國民黨主席江啟臣昨(18日)晚間在臉書指出，全國經濟因為疫情叫苦連天，民眾等著政府振興經濟發現金，蔡政府卻不從，他認為整個民進黨就是忙著搞「宮鬥」、搞派系分贓，堅持要發放五倍券根本是在安撫派系，卻犧牲民意。

江啟臣指出，各家民調大多超過八成以上的民眾要現金，現在是真的把民眾都當成塑膠嗎？兩天前才到行政院門口衝撞，要求朝野協商、不要黑箱，當時自己就說「從今爾後，走出這個大門的民進黨立委，沒有民意、只有黨意，不會再有民進黨委員敢說要發現金」。

江啟臣質疑，總統蔡英文過去曾說自己是「最會溝通的政府」，但是執政後不但不與人民溝通、不與在野黨溝通，「現在明知道五倍券效益有限、成本過大、人民不挺，卻直接由總統下令全黨護航，這就是民進黨口中的民主嗎？」

對此，有網友留言表示，再多花多少億印製五倍券，那些錢拿來用不是很好、人民要現金、發券那麼好為什麼公務員的薪資不發券呢？另外，有人認為同島一命、防疫不分藍綠。