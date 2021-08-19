威力彩頭獎上看21.5億元，今晚即將開獎，高額獎金中了，立刻就能享受退休人生。根據台彩網站公告的冷熱門號碼，統計過去13年來的各個數字的中獎機率，第一區最夯的號碼前三名為24、04、26；第二區的前三名則是02、05、03與04。

根據台彩網站公告，自民國97年以來，統計第一區的1至38號分別開出獎的次數，中獎次數最多的是24號，一共開出了264次；第二名則是04號，共開出249次；第三名則是26號，共開出240次，接著依序是03、19、22、07、38、01、14、15、38，也都在熱門前10名。

威力彩熱門號碼排行。（圖／翻攝自台彩網站）

過去13年來，第二區的號碼中，最熱門的數字是02號，一共開出195次；亞軍則是05號，共開出189次，剩下的6個數字依照中獎次數排序為03、04、01、07、08、06。

根據台彩統計，今年威力彩第一區最夯的號碼前三名分別是07號（開出18次）、14號和32號（都開出16次）以及11號與31號（皆開出15次）；第二區最熱門的號碼則是01號，一共開出12次。