國內疫苗數量短缺，中央流行疫情指揮中心宣布，開放12至17歲青少年接種莫德納，頓時引起討論。「生吃都不夠了，怎麼曬乾」，網友好奇，莫德納存貨嚴重不足，還得保留第二劑給打過第一劑的人，青少年會不會又是看得到吃不到。

根據內政部統計，國內12至17歲的青少年族群，至7月底止約124萬人；若全數打莫德納，在不考慮第二劑的前提下，至少要生出124萬劑。防疫指揮官陳時中18日宣布該項政策後，引起各界熱議，直言「疫苗要去哪打」。

雖然醫界評估BNT疫苗最適合提供青少年施打，不過美國最新研究指出，12至17歲完整接種莫德納後，安全性可被接受。台灣原打算讓青少年只打BNT，如今改弦易轍，多加了一種品牌。陳時中表示，後續會視進貨量安排，也會請專家小組深入研究。

陳時中宣布青少年可打莫德納，卻又坦言以BNT為主。（資料照）

網友好奇，莫德納疫苗大缺貨，台灣雖然明、後年都已下單，但現階段就是不夠，「指揮官口惠實不至」、「這就像國家願意給你100萬，可是國家現在沒錢」、「用講的我也會，疫苗在哪」、「看看高端就知道了」。

關於這些質疑，陳時中坦言，青少年應該還是會以BNT為主；網友炸鍋，批陳時中「是不是尋大家開心，講了一件不會發生、也沒打算讓它發生的事情」。