檢調據報，懷疑中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起指派香港謝姓商人，透過退役空軍少將錢耀棟及退役陸軍中校魏先儀在台發展組織，接觸多名現退役將領，其中包括國防大學校長張哲平，涉及《國家安全法》發展組織罪，台北地檢署18日指揮調查局國安站兵分2路搜索，並約談錢、魏2人到案。檢方訊後，19日凌晨諭知錢耀棟以20萬交保、魏先儀以30萬元交保。

檢調懷疑，張哲平疑曾多次與謝、魏、錢等人多次餐敘，並接受餽贈，張妻謝漢秋還疑接受招待赴香港旅遊。目前張哲平仍是證人。

檢監監控多年發現，中共軍委政治工作部廣州分局轄下的廣東省海外聯絡辦公室，自2012年起指派香港謝姓商人，以商人身分作掩護，以經商名義來台，透過魏先儀牽線，與多名退役、現役軍官餐敘，也邀約過甫晉升中將的張哲平及妻子謝漢秋至桃園遊湖吃飯。

之後，謝姓商人密集宴請謝漢秋，並頻頻送禮示好，甚至還招待她至香港旅遊，2016年，謝再度從香港入境台灣，再透過魏先儀及退役的空軍少將錢耀棟，邀約時任空軍作戰指揮部中將指揮官的張哲平及多名空軍軍官在距離調查局本部不遠的捷運新店區公所站旁的餐廳飲宴。