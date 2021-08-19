工業電腦廠泓格(3577)受惠訂單需求暢旺及提前備料效益顯現，帶動2021年第二季營運表現三級跳，使上半年稅後淨利跳增5.14倍至0.75億元、每股盈餘（EPS）1.42元，雙創同期次高。展望後市，法人看好泓格下半年單月營收持穩高檔，營運動能持續看旺。

泓格第二季合併營收2.86億元，季增達29.25％、年增達58.93％，改寫歷史次高，毛利率58.93％、營益率22.69％雙創新高。營收及本業獲利躍增，帶動稅後淨利達0.51億元，季增達近1.22倍、年增達7.43倍，每股盈餘0.98元，雙創歷史第三高。

合計泓格上半年合併營收5.07億元、年增達39.65％，創同期新高。毛利率57.14％、營益率18.62％，分創同期新高及近11年同期高點。雖然匯損致使業外轉虧，稅後淨利0.75億元、年增達5.14倍，每股盈餘1.42元，雙創僅次於2007年的同期次高。

泓格以發展遠端控制器及工控介面卡等零組件產品起家，近年聚焦工業4.0及物聯網2大主軸，以PC介面卡、遠端I/O模組、工業通訊、可程式自動化控制器、OEM/ODM等5大產品線，推出8大產業應用相關解決方案。

雖然泓格去年營運亦受疫情影響而下滑，但公司去年初便積極購料提高庫存水位，除考量公司產品生命周期長、需因應少量多樣的供應需求，亦著眼於零組件供不應求狀況短期恐難解，藉此確保既有客戶訂單供貨，亦取得不少潛在客戶提前轉單。

據了解，泓格目前在手料件庫存水位，可充分支應至年底的相關訂單需求，且當初掃貨購料的成本較目前低，採購成本及產品價格間利差擴大，配合訂單需求暢旺，帶動第二季及上半年營收及毛利率同步跳增。

泓格7月自結合併營收0.96億元，僅月減0.55％、年增達40.27％，改寫歷史第三高。累計前7月合併營收13.49億元、年增達39.75％，續創同期新高。法人看好泓格下半年單月營收可望持穩0.9～1億元高檔水準，營運表現持續看旺。