T-Mobile遭駭客入侵 逾4千萬名客戶個資外洩 08:132021/08/19 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電信巨頭T-Mobile周三（18日）表示，該公司近日遭到駭客攻擊，經過他們調查後發現，可能有超過4千萬名客戶個資遭到外洩。 T-Mobile表示，遭盜個資包含客戶姓名、出生日期、社會安全號碼與駕照等資訊，但目前沒有任何跡象顯示客戶財務資料遭到外洩。此次受影響的客戶可能達到4700萬人，包括舊客戶與現有客戶。 據外媒報導，不法人士於地下網站兜售T-Mobile約3千萬名用戶個資，對方聲稱手中握有1億名用戶資料。 城博會恐塞爆和平島 基市府：禁外車 得手5600萬 北馬其頓詐團42人遭訴 #Mobile #萬名客戶 #個資 #外洩 #遭到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠百9款中秋獻禮 將心意送到心坎裡 07:002021/08/19 生活 宜蘭綠批狂撒社福 縣府回財政平穩 04:102021/08/19 地方新聞 本土＋6 陸疫情趨緩 南京機場重啟 04:102021/08/19 焦點新聞 預防黑天鵝 Palantir砸5千萬美元買金條 04:102021/08/19 全球財經 疫情緊急抽考 22縣市共創抗疫戰績 10:002021/08/19 生活 釣魚郵件騙公家帳密 立委批資安防護如虛設 04:102021/08/19 政治要聞 活下去 數位轉型動起來！企業疫後新標配：數位長 08:302021/08/19 財經 被駭之後… Poly Network 邀駭客擔任安全顧問 04:102021/08/19 全球財經 房客欠租「只留1句話」失蹤 房東開門遭垃圾淹沒：吐了20次 02:382021/08/19 房市新訊 澎湖西嶼祕境 海賊洞浪漫登場 04:102021/08/19 地方新聞 桃園少年之家 推新計畫募經費 04:102021/08/19 焦點要聞 財經熱門新聞 育才警訊 5成5大學生自認選錯系 - 財經焦點 - 中國時報 買台積被套還有股息 專家爆高雄一堆人狂炒「台積房」下場 - 財經 傳國巨對代理商 調降電阻價格 - 財經要聞 - 工商時報 當沖降稅延長三年 政院火速拍板 - 財經要聞 - 工商時報 北京釋合作訊號 共同開發稀土 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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