美國電信巨頭T-Mobile周三（18日）表示，該公司近日遭到駭客攻擊，經過他們調查後發現，可能有超過4千萬名客戶個資遭到外洩。

T-Mobile表示，遭盜個資包含客戶姓名、出生日期、社會安全號碼與駕照等資訊，但目前沒有任何跡象顯示客戶財務資料遭到外洩。此次受影響的客戶可能達到4700萬人，包括舊客戶與現有客戶。

據外媒報導，不法人士於地下網站兜售T-Mobile約3千萬名用戶個資，對方聲稱手中握有1億名用戶資料。