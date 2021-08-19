威力彩連槓40期，今晚開獎，頭獎累積金額上看21.5億元，不少人瘋買彩券，期待成為財神眷顧的幸運兒。近日一名女大生透露，威力彩開獎的當天晚上，媽媽突然衝到她房內大喊「我中了好幾億」，原本不以為意的她，見媽媽如此興奮，且說話語無倫次的情況下，便上前確認，沒想到真相竟是媽媽誤將選號的字條當作彩券兌獎，令她笑稱「還是繼續努力上班吧」。

原PO日前於論壇《Dcard》發文指出，媽媽突然拿著威力彩券衝到她房內吶喊「我中了好幾億」，她一開始認為中頭獎是難上加難的事，因此並未理會媽媽，僅以「最好是，妳眼花了吧」回應，但媽媽卻開始語無倫次，且情緒激動地說「真的啦！我們家要發財了。」

原PO將媽媽對獎的字條分享在網路上，造成許多網友熱烈回應。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看媽媽難掩激動，內心也跟著動搖，便拿起手機紀錄中獎的這一刻，沒想到下一秒從媽媽手中拿到彩券時，發現除了一張威力彩外，還有一張寫有1至38個號碼的字條，該張字條上其中6個號碼皆被打了一個小勾勾，媽媽因此誤認為自己中了頭獎，這一幕令原PO笑到肚子痛，「我家是1分鐘威力彩頭獎得主，謝謝我可愛的媽媽，還是繼續努力上班吧！」

貼文曝光後，不少網友也跟著笑翻了，「差點叫乾媽好」、「威力彩我媽真的中了5號，但她買的是539」、「好可愛的媽媽」、「媽媽是不是太累了」、「至少可以確定你媽是中獎不會私藏的人」、「我剛在夢裡也中頭獎了」。