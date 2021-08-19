國產高端疫苗效用引發疑慮，近日網路上瘋傳一張「高端vs.符水」的梗圖，台北市議員游淑慧也在臉書分享該圖，表示看完後覺得超有才，也不禁想問，高端疫苗究竟是政治防護力高還是病毒防護力高？

游淑慧今（19）日在臉書分享，PTT的超級比一比「高端就是世界上最好的疫苗不服來辯」，她質疑，面對Delta，高端勝算多少？沒有防護力的資料卻告訴我們有效，多有效？

該圖比較高端和符水的成本、保護力、產地及副作用，其中保護力與產地兩者平手；另兩項符水則以成本每張1元、零副作用取勝。網友則在文章下方留言笑說，「妳忘了符水不必上網預約」「符要開放網路下載喔！避免群聚」「符水免挨針」。

高端疫苗。（圖／食藥署提供）

而最近全世界，包括台灣陸續有「突破性感染」病例傳出，也就是完整兩劑疫苗施打後仍然確診，游淑慧舉例，最著名的是上個月在美國麻州鱈魚角發生的群聚案，有逾900人確診，其中約四分之三為完整疫苗接種者。

游淑慧接著提到，美國著名的梅奧診所醫療系統（Mayo Clinic Health System）從5萬多名病患中發現，莫德納疫苗的效力在今年初有86%，到了7月，即疫情以Delta變異株為主流時，效力降至76%；輝瑞則是從76%下降42%；以色列的研究甚至顯示，輝瑞疫苗對Delta防護力只剩39%。

面對Delta，最好的莫德納和輝瑞，都出現防護力不足的困境，游淑慧想問，只用「不亞於AZ」，就通過緊急使用授權的高端，和它們相比又如何？高端有自信不亞於輝瑞？

游淑慧說，台灣疫情平穩，或許高端的隱憂還發現不了，所以讓政府有賭一把的勇氣和空間，但「高端」和「高層」能保證，在海外行走時，或未來台灣國門解禁後，面對各種變種病毒，高端還有多少防護力？「出得了家門，也要出得了國門，過得了食藥署這一關，也要過得了病毒考驗這一關。」