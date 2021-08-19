鋒面今明兩天通過北台灣，午後有強對流發展，局部地區有較大雨勢，氣象專家吳德榮表示，周六起至下周三(21至25日)台灣仍在高壓邊緣，全台上午高溫晴朗，午後近山區有劇烈天氣發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明(20日)兩天鋒面通過北部海面，結構迅速減弱，台灣附近水氣增多，午後強對流發展，有局部雷雨及較大雨勢，其他時間全台各地偶有局部短暫雨的機率，降雨並不明顯。今天中部以北雲量略增、高溫略降；其他地區多雲時晴，氣溫變化不大，北部氣溫23至33度、中部23至34度、南部23至35度、東部23至36度。

吳德榮表示，周六至下周三(21至25日)，台灣仍在太平洋高壓邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等發生機率，應注意。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，注意防曬，高溫回升1、2度，約35、36度左右，小心中暑。

至於在關島西方海面的熱帶低壓，昨天(18日)已經減弱為一般低壓，向西北進行，吳德榮表示，最新美國系集模式模擬，預測會向西北轉北，將在琉球附近迴轉，發展為輕颱的機率降低，通過台灣鄰近海域的機率也降低，但還不能完全排除，應繼續觀察。