美股因7月零售銷售較前一個月下滑1.1%、跌幅超乎預期而拉回，但台股卻開低走高，擺脫美股的壓制，何故？主要是主管機關有了善意的回應，當沖降稅政策延長3年終於有了比較明確的認定，激勵市場派買盤積極進場，大內資指標股展現強勢，也同步帶動市場信心回溫。

周三有另外一個好現象值得關注，除了主力股有作價動作外，超跌的績優股也逐漸有中期買盤接手，主力股的作價是人為的，但業績股的止跌就是標準的自然落底，雖然台股還是弱勢，但只要回穩的業績股越來越多，台股就能逐漸落底完成。(倫元投顧提供)