《晨間解盤》台股落底成就 看業績股回穩(倫元投顧提供) 08:022021/08/19 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股因7月零售銷售較前一個月下滑1.1%、跌幅超乎預期而拉回，但台股卻開低走高，擺脫美股的壓制，何故？主要是主管機關有了善意的回應，當沖降稅政策延長3年終於有了比較明確的認定，激勵市場派買盤積極進場，大內資指標股展現強勢，也同步帶動市場信心回溫。 周三有另外一個好現象值得關注，除了主力股有作價動作外，超跌的績優股也逐漸有中期買盤接手，主力股的作價是人為的，但業績股的止跌就是標準的自然落底，雖然台股還是弱勢，但只要回穩的業績股越來越多，台股就能逐漸落底完成。(倫元投顧提供) #台股 #落底 #業績股 #回穩 #倫元投顧 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 ３利多齊發台股紅了 - 財經要聞 - 工商時報 意法馬國廠染疫 台MCU廠受惠 - 財經要聞 - 工商時報 買台積被套還有股息 專家爆高雄一堆人狂炒「台積房」下場 - 財經 育才警訊 5成5大學生自認選錯系 - 財經焦點 - 中國時報 當沖降稅延長三年 政院火速拍板 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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