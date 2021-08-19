新藥研發公司太景*-KY(4157)2021年上半年營收12億9063.7萬元，營業毛利12億7989.9萬元，稅後淨利10億5680萬元，每股盈餘1.47元，較去年同期每股淨損0.24元，今年上半年度財報轉虧為盈。

太景表示，上半年獲利主要是因認列了來自於中國大陸浙江醫藥的簽約金及里程碑款等，累計營收12.9億元，年增率為11,829.4％，也同時創下太景營收最高紀錄。

太景對於抗生素新藥太捷信(奈諾沙星)的全球佈局正按計畫實踐。自2012年簽下中國大陸授權後，太景陸續又完成俄羅斯和土耳其等13國、中美南州17國，以及加、紐、澳、南韓等國的授權，下一個目標市場正朝美國、東南亞等國努力中。此次，就中國大陸單一市場再貢獻近新台幣13億元資金，屬全球佈局下一項豐碩成果。

以太捷信自中國大陸市場取得的12.9億元資金，也將運用在全新型抗生素及其他新藥計畫研發上。太景董事長暨執行長黃國龍表示，研發團隊目前積極投入的全新強效廣效型抗生素開發計畫，正是以對抗抗藥性細菌為目標，研發人員已從綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌、金黃色葡萄球菌、糞腸球菌屬等各類細菌中挑選出具多重抗藥性、培南類抗藥性的上千株菌株，目前正在美國進行新藥化合物活性測試。