商用不動產市場再添助力，華固(2548)位在內湖才剛剛落成的「華固智富中心」大樓，由三商美邦人壽以總價34億元全棟買走，換算每坪辦公室成交單價達61萬元。 「華固智富中心」大樓基地坐落於台北市內湖區潭美段5小段52地號，建物為台北市內湖區石潭路56、58、60及62號，佔地面積961.77坪，建物包括辦公室44戶、停車位132個，合計共 6,016.58坪，交易總價達34億元。

華固2021年完工交屋入帳新案有四筆 ，上半年完工交屋入帳的有總銷19.6億元已完銷的「碧湖天」，下半年則是有總銷約51.1億元的「華固敦品」交屋入帳，銷售率逼近5成，及總銷34.8億元的「華固智富中心」、總銷46.4億元的「華固創富中心」，此案目前已出售四分之三棟。

華固下半年總推案量上看227億元，計劃推出5筆個案包括三大商辦案，以及兩筆住宅案，明年計劃推出三筆新案，合計總銷逾120億元。