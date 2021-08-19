帛琉官方日前宣布台帛旅遊泡泡新規定，旅客前往帛琉必須選擇嬌生或輝瑞疫苗，不接種就無法入境；立委陳以信警告，目前台灣疫苗覆蓋率劑次人口比只有42%，而兩劑完成人口比只有2.9%，全球排名第96名，這造成國人出國困難，旅遊業也是叫苦連天，政府再不救，恐怕就要拔管了！

陳以信昨(18)日在臉書發文表示，帛琉旅遊泡泡帶出來的問題，顯示台灣的疫苗覆蓋率太低，尤其跟周邊國家相比，疫苗超前部署顯然不夠。他說，去年國內還沒有什麼疫情，就已向政府呼籲考慮疫苗護照，邊境不能一直鎖下去，而各國的疫苗接種卡又該怎麼接軌？就算接種覆蓋率夠了，卡能接軌，國際旅遊才有辦法解開，而這些超前思維，民眾到現在都沒得到解答。

陳以信更提出數據，指出以國人常去的國家為例，新加坡劑次人口比為150%、兩劑都施打完成人口比為73%；大陸劑次人口比為134%、兩劑都完成人口比為56%；美國劑次人口比為108%、兩劑都完成人口比為51%；日本兩項數據分別為88%與38%，南韓低一些也有62%與19％；而台灣數據低太多，目前劑次人口比只有42%，而兩劑完成人口比只有2.9%，全球排名竟是第96名，顯然由於政府疫苗政策失當，造成國人出國困難，讓旅遊業叫苦連天。

陳以信指出，旅遊業者坦言，去年的狀況可以說是住進加護病房，現在則已是住進安寧病房，如果政府再不出手，「恐怕就要拔管了！」這狀況聽來真的令人非常心酸。