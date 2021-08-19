「台語小天王」許富凱，憑著專輯《拾歌》獲得評審青睞，今年將七度角逐金曲台語歌王，不過昨天（18日）卻罕見動怒在IG限動發文：「妳的舉動真的很令人不解」，但隨後又刪除，引發網友議論。

根據《自由時報》報導，許富凱昨（18日）凌晨突然在Instagram限時動態發文，只見他以黑底紅字寫下：「不好意思！妳已經造成我跟大家的困擾了，跟妳講過好幾次了，妳依然故我，一直換帳號傳訊息」，接著更動怒表示：「妳的舉動真的很令人不解，可不可停止這奇怪的行為」，可見對此人行徑已經到難以忍受的地步。

對於許富凱罕見暴怒發文，經紀人也透露原因，表示有個不認識的人，不斷用不同帳號加許富凱的粉絲，此舉讓相當愛護粉絲的許富凱，相當不捨粉絲遭到騷擾，因此才發文希望對方能夠停止這種行為，此外，本周六即將舉辦的金曲獎頒獎典禮，許富凱由於不希望歌迷群聚，將不會現身紅毯，要求粉絲在家收看轉播替他集氣就可以。

許富凱以專輯《拾歌》，一口氣入圍「最佳台語男歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯獎」，更第7度問鼎金曲台語歌王，他表示3個獎都很想拿，但私心最想拿台語歌王，畢竟不想再讓全台灣媽媽粉絲們失望，更坦言：「很希望趕快輪到我，畢竟大家都把安慰的話講完，都講6年了，快沒有話可以說了。」