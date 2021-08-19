巴基斯坦女網紅阿克蘭（Ayesha Akram）在公園拍片遭近400名男性騷擾

巴基斯坦Tiktok和YouTube女網紅阿克蘭（Ayesha Akram）趁8月14日獨立日當天，和6名同伴到阿扎迪天橋（Azadi Flyover）公園拍片，結果遇到近400名男性騷擾。

據《黎明報》（Dawn）18日報導，這群男性原本在公園慶祝獨立日，但看到阿克蘭出現，便一哄而上，搶著要和她自拍，接著猛扯她的衣服，還發出瘋狂的笑聲，最後甚至把她拋向空中。而在這過程中，這些男子不時口出穢語，並搶奪她的財物。

「當我走進大門，進入公園，這些人就追我，拉我，還羞辱我，」阿克蘭說，她的同伴也受到相同的待遇，不過最後有人挺身相助，救了她。這位網紅表示，這群年輕人搶了她同伴的手機，金戒指和15000盧比（近2600台幣）。

A video in which a woman can be seen being assaulted and passed around by hundreds of men on #August14 at #Azadiflyover near #MinarePakistan is doing rounds on the internet. pic.twitter.com/Spl9VShZuR — Vishal Sehgal (@VishalSehgal4U) August 18 2021

阿克蘭告訴巴基斯坦世界新聞（Dunya News），原本她和同伴想跳進附近的湖裡，避開這群人，可是湖水太深，只好作罷。此外，阿克蘭說，雖然她和同伴拚命呼救，但警方並未回應，而這群人從晚上6:30一直把她折磨到9點。當她不支倒地時，他們還拉她頭髮，叫她少裝了。

在錄影曝光並瘋傳後，警方17日宣布立案，並展開調查，目前辨識出其中10名男性。巴基斯坦人民黨主席札達里（Bilawal Bhutto Zardari）等政界人士痛批，這些男性集體騷擾女性的行為令國家蒙羞。