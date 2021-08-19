圖為北市街頭轉角店家，貼出特賣吸引買氣。(資料照/陳俊吉攝)

國民黨立委鄭麗文。（資料照）

近期外界質疑五倍券聲浪不斷，國民黨立委鄭麗文昨在臉書整理民進黨「穿越時空打臉自己」的事蹟，除了五倍券，還有萊豬和疫苗，她更稱，民進黨雙標黨，為何時空背景老是不同？

含有「瘦肉精」萊克多巴胺的美國豬肉今年元月開放進口，鄭麗文指出，過去民進黨在野期間強烈反對前總統馬英九進口萊豬、牛肉，蔡英文當時還喊出「拒瘦肉精，政府做不來就下台」，如今態度180度大轉彎，穿越時空打臉自己。

至於目前台灣面臨疫苗數量不足，鄭麗文直言，目前505萬劑的莫德納到貨量不到三成，還有400萬人等不到第一劑，追根究柢錯誤的疫苗政策，就應該由一開始少買莫德納、不買BNT的陳時中部長負全責。

關於五倍券，鄭麗文直言，蔡英文總統曾在前總統馬英九發放消費券時大力批評「消費券是炒作出來的興奮感，像煙火一樣，但大家都花完以後，對經濟的貢獻在哪裡？」如今蔡總統自己竟成了放煙火的人，再次穿越時空打臉自己。

鄭麗文更說，疫情造成百業蕭條，人民生活苦不堪言，蔡政府不顧九成民意希望普發現金，就是執意要多花20幾億的行政成本，還要讓百姓等到10月，真的不懂小老百姓生活有多辛苦，已經嚴重與社會脫節。