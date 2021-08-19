阿富汗政府垮台，由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，當地情勢引發國際高度關注。藍綠也為這議題開槓，民進黨稱想起1949年國民黨敗逃到台灣、「沒有台灣，就沒有今天的中國國民黨」。對此，前立委孫大千則反批，一個語無倫次的民進黨，憑什麼承擔台灣的未來，並指出民進黨立委的3個神邏輯。

「傻瓜！腦袋是生來思考的，不是擺著好看的。」孫大千今（19）日在臉書整理出民進黨立委的幾個神邏輯，首先他提到，沒有國民黨的八二三炮戰和古寧頭大捷，台灣早就被中共解放了，根本輪不到鄭運鵬來當立委。「吃果子拜樹頭」，連感恩都不懂的人，能夠成什麼大事？

第二，孫大千表示，重提當年國共內戰的歷史事實，和當中共的小弟有什麼關係？又怎麼會是「為了親中，為了投降」呢？任意扭曲歷史事實，鄭運鵬是以為台灣人民都不會Google嗎？到底是誰不正常？

孫大千接著指出第三點，阿富汗事件證明了一件事：天助自助者，所以國民黨提出了這樣的看法，究竟有什麼錯呢？難道綠委羅致政主張，應該把台灣的未來交到美國的手中嗎？