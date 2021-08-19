臉書網友留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

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公視戲劇《斯卡羅》上週六首播收視開紅盤，但其中美國領事李仙得一角，歷史定位具爭議引各界熱議。無黨籍立委高金素梅痛批，有人以創作護航該劇對歷史的違背，但官方卻將其定調為歷史劇；該劇耗資2億且獲官方全力支持，文化部部長李永得所言「一種歷史解釋」，與原住民犧牲代價遭無視形成極大諷刺。網友則發現，副總統賴清德、政委唐鳳與公視董事長陳郁秀出席記者會時，都不斷強調該劇的歷史性與年輕人，可見民進黨是想藉機洗腦年輕人。

高金素梅18日在臉書發文直言，《斯卡羅》被封為「旗艦史詩巨作」，但其實該劇是「迷失在官方史觀中的細膩史詩」，因為無論是劇中李仙得的行為、美國對原住民的鎮壓、南岬之盟的歷史定位、帝國主義殖民的詮釋史觀，以及原住民在整個歷史的被埋沒，不僅充滿爭議，更凸顯了「在獅子擁有牠們自己的歷史學家之前，狩獵史歌頌的永遠只是獵人」這句話。

高金素梅指出，公視14日舉辦《斯卡羅》的全球發佈記者會，陳郁秀強調該劇完成了她推動如日本大河劇這樣的歷史劇的心願，不僅積極重現當年的場景和社會氛圍，也希望年輕人能透過《斯卡羅》看到過去、展望未來、創造未來，讓國際看到台灣並得到國際支持。賴清德強調「自己的故事要自己講，歌要自己唱」的概念；唐鳳則強調對原著作者陳耀昌的「彩虹史觀」相當認同。

高金素梅此文發出後獲得近5000個讚、近300則留言與近千次分享。網友紛紛回應：「這又是一部官方砸大錢的洗腦劇，官員口中不斷強調讓年輕人看見，可見就是想洗腦年輕人」、「洗腦新一代投票機械人」、「由民進黨主導的劇本會有正確的歷史意義嗎？」「說難聽一點就是一部漢人的電影！」「一開始描述族人砍下那個船長夫人的首級，就是在污衊原住民，因為原住民出草是不砍女人的」、「第一集我就看不下去 覺得污名化我們住民」。