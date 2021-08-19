小編今天（19日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美系外資日前示警記憶體將「步入寒冬」，下修相關個股目標價，罕見引出記憶體廠董座不滿怒嗆「沒知識」，包括旺宏、華邦電、群聯等企業大老紛紛親上火線駁斥，激勵記憶體大軍18日「一路向北」。法人指出，記憶體產業「沒有外資講的那麼差」，且企業大老相繼力挺，成功穩住投資人信心。

【1】大老嗆外資 記憶體族群回神

記憶體族寒冬迎暖陽！美系外資唱衰記憶體「寒冬來臨」，反遭記憶體業集體駁斥，記憶體大廠旺宏、華邦電、群聯大老陸續喊話「送暖」。激勵記憶體族群「終結疲態」，鈺創亮燈漲停，晶豪科、菱生、威剛同步強漲逾7％。

【2】意法半導體馬國廠染疫 台MCU廠受惠

歐洲IDM大廠意法半導體位於馬來西亞麻坡（Muar）封測廠受到上百名員工確診新冠肺炎影響，雖然當地政府要求關閉部分生產線至本周末，但18日已展開復工作業。不過意法封測廠部分產線停擺又復工，仍導致車用晶片缺貨問題再度惡化，意法後續的產能調配將優先支援車用，預期將造成8位元微控制器（MCU）因產能排擠導致全面性缺貨問題浮上檯面。

【3】 長榮一日填息 法說聚焦明年展望

長榮18日進行除息，早盤雖因台股重挫而略微貼息，所幸台股展開報復性反彈，當日不但順利完成填息更鎖住漲停價136元。市場高度關注長榮20日（周五）第三季法說會釋風向，預估將聚焦三大面向，包括全球塞港、第四季運價及2022年海運展望。

【4】今年前5月網購遭盜刷近6.3億 這3個網站最危險

聯卡中心統計，疫情期間「非面對面交易」（EC）詐欺佔總交易比例仍持續飆高，尤其國人卡片在國外熱門EC商店的偽冒交易始終居高不下，有高達93％的EC偽冒交易是來自於國外，例如Apple（愛爾蘭）、Google（美國）、Amazon（英國）。

【5】孟晚舟自加引渡至美受審 機率高

華為財務長孟晚舟自加拿大引渡至美國案，8月初起進入最後審理，並在溫哥華時間18日結案，法官近日將做出是否引渡孟晚舟的裁決。加拿大相關律師分析，按照經驗，法官將同意引渡孟晚舟。