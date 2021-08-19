世界各國頻傳突破性感染的案例，台灣共9人打完2劑AZ後14天仍確診。對此，胸腔科醫師蘇一峰疾呼，只打一劑疫苗真的不夠，大家快去打兩劑，如今還沒打疫苗的人要很小心過日子，讓不少網友看了超崩潰，不是不想打，重點是打不到，連第一劑都沒得打，還去想第二劑。

蘇一峰昨在臉書上分享，台灣9人突破性感染，打完2劑AZ疫苗14天後還是確診，可見面對強悍的變種病毒，只打一劑真的不夠，全民趕快去打兩劑疫苗，現在還沒打疫苗的人要很小心的過日子。美國、以色列與日本都決定要打第三劑加強劑防變種病毒。

蘇一峰表示，以色列大力肯定施打第三劑BNT的療效，當地政府也分享已打第三劑的百萬人的研究發現「保護力增為2.5倍！而且打完一周即可到達免疫高峰。」因此以色列決定繼續接種第三劑疫苗的政策，藉此對抗強勢的變種病毒。

蘇一峰也說，美國政府為了對抗變種病毒，也宣布過去打過2劑BNT和莫德納疫苗的民眾，可以在第二劑打完滿8個月的時候打第三劑加強劑，預計將在九月開始實施，至於前面兩劑打其他廠牌疫苗的人，則暫時沒有機會打第三劑。

不少網友看了崩潰直呼，很多人到現在連第一劑都沒有打到，更不要說第二劑了，其實大家現在已經不是排斥打疫苗，而是真的沒有疫苗可打。「真的不是不打，是打不到，等到天荒地老」、「別說了，我連第一劑都打不到，等不到莫德納，直接改選了AZ，然後還要等前面就選AZ的人先打，才有機會輪到我。天啊！這是懲罰人嗎？」

中央流行疫情指揮中心昨宣布，第六輪高端疫苗符合預約資格者，調整為20歲以上的人都可以預約施打，但仍有不少網友還是希望可以打國際認證的疫苗，「如果除了高端以外沒有其他選擇，我寧可一針不打」、「35歲以下若不預約高端，我之後會有其他疫苗嗎？」