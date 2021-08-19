中秋連假即將到來，高鐵宣布於9月17日至9月22日疏運期間增開179班次列車，8月20日凌晨零時起開放售票。過往的經驗每逢佳節高鐵票總是一位難求，因此網路上也掀起如何搶票的話題。有網友發文哭訴自己又沒搶到車票，底下留言區就有內行人出面傳授搶票的秘訣，指出「每天過凌晨12點以及每班車發車前30分鐘」是訂位未付款座位釋放的時間點，在這時訂票的成功機會頗大。

針對即將到來的中秋連假，高鐵今（18）日表示，針對中秋連假規劃為期6天的中秋疏運，為了同時兼顧防疫原則，將進行乘載率管控及座位安排，提醒旅客提早訂位購票。於9月17日（五）至9月22日（三）中秋疏運期間將加開179班次列車，並全面實施全車對號座。8月20日（五）凌晨零時起開放預購票，相關資訊歡迎有需要的旅客前往高鐵網站查詢。

因為連假高鐵票太難搶，近期網路上也開始有許多關於如何搶票的討論，一名女網友在《Dcard》上發文，崩潰表示「有人也這週買不到高鐵票嗎？如果買不到有什麼辦法，我爬了很多文都沒看到」。問題曝光後，許多網友熱心的提供解決方法，「台鐵、客運、高鐵臨櫃問」、「那去7-11買」、「有沒有看過印度火車？爬上去就對了」。

其中一名內行的網友跳出來分享妙招，指出「每天過凌晨12點以及每班車發車前30分鐘是線上訂位未付款座位釋放的時間點，也是最有機會買到車票的，去現場窗口也是這樣買到的」。他舉例，若是台北10:51的車次，釋放無付款座位的時間點就是10:22，在這時機點進去訂票頁面最容易買到；另外，預定三天內的行程的話付款期限就是發車前一天，所以過凌晨12點也會釋放座位。