國內疫情目前處於二級警戒，色情工作者仍冒險拉客，高雄警方日前獲報，高雄中學附近街上有皮條客當街拉客，便於16日派員假扮尋芳客前往查訪，果然被一名年逾7旬的王姓皮條客當嫖客，帶到賓館內與賣春女「連結」，結果在房內見一名年輕越籍女子現身，當場出示身份逮人，越女當場哭求員警放她一馬，但仍依違反社秩法送辦，另送移民署高市專勤隊擇期遣返。

高雄三民一分局接獲民眾檢舉，便派員假扮尋芳客前往探訪，果然在高雄中學附近街道遇到75歲王姓皮條客，王男拉著員警就說「少年仔要鬆一下嗎？」，同意後，就被帶到附近大樓，媒介一名長相貌美的21歲越籍女子，「連結」一次5千元，警方等到越女現身，隨即出示身分逮人，越女當場被嚇哭，央求警方放她一馬。

警方發現，該名越女是逾期居留的逃逸外勞，除依違反社秩法送辦，另送移民署高市專勤隊，擇期遣返。警方另外查出，王姓皮條客7月才被抓，事隔不到一個月又被逮，他表示，受疫情影響生意很不好，才沒好好過濾對象又被抓。