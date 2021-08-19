台中市梧棲區三處國宅，隨著屋齡增加（最老舊的已達40年）造成強度老化，房屋潛在結構強度不足的危險隱憂，加上老舊建築物缺乏昇降設備相關無障礙通路設施，造成高齡者居住通行困難，加速危險及老舊建築物的重建，陳廷秀認為亟待改建勢在必行。

陳廷秀說：「因舊有合法房屋之建蔽率與容積率皆高於法定值，危老建築盼重建，各種危險建物、各種管線未更新、老舊建築未設置昇降設備…老屋待改建，改善高齡者的生活品質，解決危險及老舊建築物問題。」老人住老屋在台灣已是普遍現象，不僅因住處沒有電梯導致行動不便，還面臨屋況老化、漏水、壁癌等問題叢生。

陳廷秀表示：當老邁身體無法應付爬樓梯的日常挑戰，就醫、購物及各種人際互動，都因「行不得」形同囚居。缺乏無障礙設計、長年無力整修的環境，更讓「家」遍地風險。只要是沒有電梯的老公寓，「即使在二樓，對於行動不便的長輩來說，都是都市中的醫療偏鄉。」

都發局長黃文彬指出，老舊建築可依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」取得重建計畫範圍內全體土地及合法建築物所有權人之同意後，擬具重建計畫經直轄市、縣（市）主管機關申請核准後，依建築法令規定申請建築執照辦理重建。我們會積極來協助。