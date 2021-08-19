(10：39更新)美股重挫，台股今(19日)開低走低，台積電盤中大跌10元，來到564元，跌逾1.5%，聯電跌逾3%，見56.2元，電子、傳產、金融類股全面下挫，指數跌破16500點關卡，低點來到16492點，大跌逾300點。

(10：00更新)美股周三(18日)重挫，台股今(19日)開低走低，台積電開盤以573元、下跌1元開出後，下探至566元，下跌8元，跌逾1%，聯電也開低走低，早盤見56.7元，跌逾2%，指數開低走低，接近10點時，來到16600.71點，指數下殺逾200點。

美股周三(18日)重挫，台股今(19日)開盤下跌48.49點，以16777.78點開出，台積電、聯電都開低，貨櫃三雄漲跌互見，電傳金都走弱，指數開盤後一度往下至16706.84點，跌逾百點。

股民相當關切的當沖降稅優惠年底到期後是否延長的問題，行政院長18日也火速拍板，當沖降稅將延長3年至2024年12月31日止，稅率維持千分之1.5，並將在今日行政院會快馬加鞭通過《證券交易稅條例》修正草案，以助提升台股交易動能。

美國聯準會(Fed)7月會議紀要顯示，與會委員對通膨感到擔憂，已開始討論縮減量化寬鬆貨幣政策(QE)，暗示今年內可能就會採取行動，美股4大指數應聲下挫，道瓊工業指數下跌382.59點，跌幅1.08%，收在34960.69點；那斯達克指數下跌130.27點，跌幅0.89%，收在14525.91點；標普500指數下跌47.81點，跌幅1.07%，收在4400.27點；費城半導體指數下跌47.99點，跌幅1.47%，以3208.83點作收；台積電ADR下跌0.59%，聯電ADR則上漲1.89%。

台股18日終止連9黑，在航運股點火，包括貨櫃三雄共有12檔個股飆漲停下，收盤上漲164.91點，以16826.27點作收，成交值也放量至4174億元，三大法人合計買超6.62億元，其中，自營商買超18.8億元，投信買超10.17億元，外資及陸資則是賣超22.35億元。

法人表示，經歷了長達9個交易日的連續下跌，台股終於反彈，只要18日的盤中低點16418點回測不破，就有機會醞釀震盪向上，昨日拉了多達212點的長下影線，高低震撼超過400點，很有可能已將後續幾天的行情一次反應完，加以KD指標尚未形成黃金交叉，代表反彈趨勢還沒有正式確立，不排除還有再次探底的可能。