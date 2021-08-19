力麗(1444)今年上半年獲利1.23億元，年增80%，和去年同期比已經轉虧為盈。展望今年下半年，公司認為H2在毛利率擴增以及調整生產結構下，獲利可望優於H1。力麗上半年毛利率為11.18%，營益率為1.69%也都優於去年同期，EPS為0.13元。

力麗發言人陳漢卿表示，力麗今年持續調整生產結構，將粒子產線作有效配置，瓶用聚酯粒由原先的6000噸／月，增加到9000噸／月，亮光粒產能由2000噸／月增至6000噸／月，其中4500噸／月是外銷，其餘因應內銷市場。而半光粒則不再生產。

力麗目前營收占比，加工絲約占55%，其餘為粒子包括瓶用聚酯粒，亮光粒和特殊紡織粒等。力麗的產品有4成是外銷。陳漢卿表示，經過生產結構調整後，毛利率可望有效提升，再加上加工絲的毛利在油價上漲等因素下持續走高，下半年獲利可期。

面臨COVID-19持續擴散的威脅，各產業也面臨空前重大的挑戰，紡織業也難逃此波疫情的衝擊，縱使疫情肆虐，但循環經濟議題仍持續發燒、發熱。力麗積極以環保聚酯原抽色紗線Ecoya打進蘋果新AirPods Max供應鏈，並將持續汰舊更新設備，將化纖廠直紡線改造成特殊粒紡線，以因應RCEP區域的需求，亦規劃印尼假撚生產工廠的擴建，提早完成紗、織、染的一貫化，以降低生產成本和降低RCEP對關稅的影響。

力麗去年成立電子材料事業部，專責研發將聚酯纖維運用在環保回收、3C電子異業合作開發等產品，擴大化纖產品朝向多元化、複合化及客製化的趨勢，以提升集團整體獲利能力。國外知名運動品牌已漸回復到疫情前的水準，客戶恢復下單動能，加上油價上漲連動紡纖產品價格調整，力麗集團多元化的產品已應用在車材、服飾、科技等產業，預計此波產業景氣回溫的趨勢應可增加力麗未來的獲利能力。