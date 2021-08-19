日本昨天新增COVID-19確診逾2萬3000例，創新高紀錄。47個都道府縣中，有40處達最嚴重的疫情爆發性擴大階段，專家推估新確診病例中，有逾9成感染Delta變異病毒株。

日本放送協會（NHK）統計，日本全境昨天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2萬3917例，再寫單日歷史新高紀錄；另重症患者達1716例，連6天創新高。

朝日新聞報導，這波疫情持續擴大，仍看不到高峰期，重症患者同時急速增加，壓迫醫療體系。從最近一週的新增確診病例數來看，有40個都道府縣疫情已達到最嚴重的第4階段「爆發性擴大」，比前一週的31個都道府縣進一步增加。

截至本月17日，日本全國一週新增確診病例數是前一週的1.31倍，各都道府縣中只有2地比前一週下降，分別是福井縣（0.84倍）與鳥取縣（0.76倍）。

重症患者1716例的數字，也大幅超過之前第3波疫情高峰、1月26日的1043例，以及第4波5月25日的1413例。

病床使用率至少有25個都道府縣超過5成，其中以神奈川縣的82.7%、滋賀縣83.3%、沖繩縣86.2%特別高；東京都雖整體病床使用率為60.6%，但重症病床使用率已達84.9%。

報導指出，國立傳染病研究所推算，8月中旬時，日本全境新增確診病例中，有9成以上是Delta變異株。

另一方面，根據厚生勞動省資料，日本全國在8月17日死亡36例，相較之下，第3波疫情高峰時單日死亡超過100例、第4波高峰單日超過200例。

報導說，從死亡病例數來看，似乎是顯示出疫苗防止重症的效果，但國立傳染病研究所推算，到8月23日的單日死亡可能最多會到43例，死亡病例未來有可能增加。