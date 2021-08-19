【愛傳媒黃珊珊專欄】謹慎小心，每一個可能的個案我們都不能放過。

8月18日台北市新增兩起職場群聚案，一下子看到匡列人數快200人，很多人都嚇到了，但我要跟大家說「別緊張」，第一時間我們到現場進行疫調及風險評估，因是共同辦公場所，所以將整層樓的員工匡列，並擴大採檢清潔人員及保全，希望快速圍堵，防止病毒再次擴散。

一夜之間增加快200人居隔，感謝中央18日也提供檢疫所，分擔市府的壓力，後續北市府也會持續追蹤每位員工的健康狀況，嚴格監控。

從這兩起職場群聚案件來看，台北市有許多辦公大樓，內部都是平面的辦公室，一整層可能容納100位以上甚至更多的員工，雖然辦公時間都戴著口罩，但吃飯、喝水時還是有可能的風險，另外，洗手間、茶水間、電梯、走道等等這些公共設施，也可能是感染的風險之一，我們不能排除任何可能，所以我要提醒大家，職場內的環境清潔、消毒非常重要！

從過去北農和環南兩次大型群聚事件中，我們學習經驗，在這次的職場專案裡，除了確診個案附近的同事之外，我們也將整樓層的員工進行匡列和篩檢，企業也安排全體員工快篩，防堵潛藏的傳播鏈。

父親節後，對於疫情變化，我們還是做好準備，監控兩個禮拜，節日歡聚的過後，還是可能出現類似的群聚事件，進而影響職場、家戶等等。

疫情警戒降級，大部分的人都回到職場上班，辦公室的人數增加，提醒所有認真上班的市民朋友們，即使在辦公室的各個角落，還是要戴好口罩，午餐時段也要避免群聚吃飯，保持社交距離，努力賺錢的同時，還是要注意防疫和防護，絕對不能掉以輕心！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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