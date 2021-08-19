通常外觀貼標印有鑫金代寄，並使用土黃色膠帶封箱的多為詐騙包裹，包裹內容物通常為垃圾、盜版商品，或是未從訂購過的商品；而嫌犯盜買個資，於包裹放入廉價商品，就是看準在網購世代超商取貨的便利，民眾在大量的包裹中，可能無法精準記得是否有訂購商品與金額，慣性在收到簡訊就去取貨，便可透過漏洞伺機詐財。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

受疫情影響，宅經濟大爆發，一名網友在臉書發文，稱他收到取貨簡訊前往超商，而因購物量大，他不太確定到貨商品為何，結果超商店員一看到外觀，發現貼標印有「鑫金代寄」與土黃色的膠帶，隨即識出是詐騙包裹，要他別取貨，臨門一腳守下他本要支付的2000元貨款。

這名網友18日在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》發文，內文指出，他近期透過網路購物，使用貨到付款方式寄送到超商，在昨日收到到貨簡訊後，不疑有他前往取貨。

原PO分享，店員找出包裹後，告知須支付2000元的代收款，同時檢視了紙箱外包裝後，突然說出，「這是詐騙的喔！你確定要取（貨）？」並解釋，通常包裹外觀貼標印著「鑫金代寄」，並使用土黃色膠帶封箱，絕對是詐騙包裹。

原PO在文末進一步解釋，同批其他商品也使用超商貨到付款，若不是店員的提醒，他無法僅靠著外觀分辨內容物，恐只會在拆封包裹後，才驚覺遇上詐騙卻求償無門，頻頻在文中向店員致謝，守住了他的荷包成功阻詐，事後也贈送2杯珍珠奶茶聊表謝意。

文章曝光後，引起廣大網友在留言區回應，網友說，「店員真的很窩心，也感謝大大PO上來讓我認識新的詐騙手法」、「真的是遇到好人」、「只要不是自己訂購的，就不要領」。

據了解，此種類型的詐騙又稱幽靈詐騙，刑事局曾指出，這類詐騙案件民眾本身都沒有訂購商品，包裹託運單卻清楚印有民眾姓名、地址及電話，使家人或同事誤認為有訂購包裹而代為簽收付款。

針對此詐騙慣用手法，多為歹徒郵寄粗劣商品詐取貨到付款費用，其來源多與臉書「一頁式廣告」相同，包裹由境外運送至國內後，歹徒透過預先收集民眾個資，經由貨運業者、物流人員進行派送，並以貨到付款方式隨機寄送來騙取民眾付款，民眾若不慎勿收這類「幽靈包裹」均可至派出所或致電165專線查詢退貨方式。

警方呼籲，若親屬家人代收，請先查證有無購物；萬一已經取貨付款，請撥打託運單上面「寄件人」電話，告知未購買商品卻收到包裹，申請退款退貨，以保障自身權益。