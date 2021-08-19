行政院在民進黨英系、正國會立委的串聯下，達成全民免付1000元換券的共識。總統蔡英文昨日（18）在黨內中常會下令，全黨上下所有黨公職，都要「捍衛我們的政策路線」，意即團結全黨捍衛免費五倍券政策。對此，國民黨青年部副主任詹為元表示，蔡顯然對行政院院長蘇貞昌已無信任，把蘇換掉才是當務之急，否則若當初兩人都溝通好，又哪來的政策逼宮大戲？

《中國時報》今日報導指出，蔡英文昨日在黨內中常會稱，政策規畫過程有各種建議都是好事，大家都是執政黨的一員，對執政的表現要負起共同責任。蔡強調，接下來，不論是行政部門、立法院黨團、縣市首長，還是各個崗位的黨公職，都要積極對外說明，「捍衛我們的政策路線」。

詹為元今日在臉書發文質疑，第一次看到讓利給百姓，還要全黨出來捍衛的政府，如果要搞到這個局面，當初直接普發現金不就好了？何況券的印刷費、行政費花了20幾億，其中有無圖利、浪費都是問題；想發錢還會發到民怨沸騰的政府，大概前無古人、後無來者。

詹為元呼籲蔡英文，不應下令捍衛政策路線，而是該先想想連她都不相信的行政院長，是不是該趕快換掉，畢竟當初若她與蘇貞昌都溝通好，又哪來的政策逼宮大戲。