新華社報導，8月18日，中國國務委員兼外長王毅應約和土耳其外長恰武什奧盧通電話。雙方重點就阿富汗局勢交換了意見。王毅表示，阿富汗塔利班需採取措施打擊「東伊運」等國際恐怖組織。

王毅表示，阿富汗局勢一夜突變，下一步何去何從，取決於阿塔的政策走向。塔利班領導人表示要解決人民面臨的問題，滿足人民的願望，對外釋放了積極信號。塔利班發言人表示將保證各國駐阿使館安全，願與各國建立良好關係，決不允許任何人利用阿領土威脅別國，這一表態值得歡迎，期待能轉為具體政策和行動。塔利班發言人還提出希在阿組建一個包容性政府，阿將不再是鴉片種植和毒品交易中心，這也預示著一個正確方向。

王毅說，外國軍隊撤出後，阿富汗人民有了把命運掌握在自己手中的機會，「阿人主導，阿人所有」的基本原則也有了真正落地的可能。當前的關鍵是要找到一條符合阿富汗國情、順應時代潮流並得到阿富汗人民理解支持的重建道路。

王毅強調，為此，阿塔需要以明確態度與一切恐怖勢力徹底切割，並採取措施打擊包括「東伊運」在內被聯合國安理會所認定的國際恐怖組織。

王毅表示，阿富汗國內積累了諸多矛盾，美國撤軍又留下了新的難題，阿國內還有爆發內戰的風險，和平重建的進程難以一帆風順。在此過程中，國際社會應共同鼓勵和支持阿富汗各黨派、各民族團結合作，翻開阿富汗歷史的新篇章。

恰武什奧盧對此表示完全贊同。恰說，中方關於阿富汗局勢的看法和立場客觀公允，既尊重阿富汗人民的選擇，也鼓勵塔利班以負責任方式行事。阿各方應尋求包容性解決方案，阿富汗不能再成為恐怖主義的發源地。

恰武什奧盧指出，阿富汗的和平穩定對於中國、土耳其等地區國家都非常重要。當前喀布爾局勢逐步恢復平靜，塔利班正在朝積極方向調整其內外政策。土方願意同中方保持密切協調與合作，推動阿富汗局勢盡快朝著良好方向發展。