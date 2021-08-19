羅男自以為完美的棄屍計畫，仍被清潔人員打撈發現。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄愛河袋屍命案，60歲無業的羅姓男子不滿借錢不成，竟勒斃並肢解80歲王姓老友，還將屍塊分裝成2個行李袋、騎機車丟進愛河。高雄高分院19日宣判，駁回羅男上訴，維持一審無期徒刑，可上訴。

羅男平時在愛河附近聚集進而結識王男，王男是月領1萬餘元的低收入戶，羅男陸續向王男借了10萬元。去年6月，羅男見王男到銀行領錢，又開口要借錢，雙方在王男三民區租屋處起爭執。

王男要羅男先還清債務再說，羅男見借錢不成，竟掐著王男頸部威脅說出提款卡密碼，沒想到失手勒斃對方。

眼見王男斷氣，羅男離開現場前往附近的停車場換裝，還帶著菜刀、黑色行李袋返回王男租屋處，冷血將屍體肢解成五大塊，再一併將兇器分裝塞入2個黑色旅行袋，先將屍體載出藏在自己的小貨車中，隔天再騎機車、趁凌晨時將旅行袋從建國橋丟下愛河。

為了掩飾犯行，羅男還特地在屍袋中放進啞鈴，沒想到屍袋仍浮出水面、被愛河的清潔隊員撈起，警方再以機車車牌將羅男追捕到案。警方登門抓人時，羅男還一度裝傻，直到警方說出「騎車去愛河」關鍵字，羅男才知道自己難逃法網。

一審高雄地院考量羅男在監表現正常，與人和睦相處，及其智識程度、經濟狀況、年齡，服無期徒刑亦可使其終身與外界隔絕，最後依殺人罪，判羅男無期徒刑、褫奪公權終身。遺棄屍體罪部分，處有期徒刑4年，應執行無期徒刑。

二審高雄高分院駁回羅男上訴，維持一審無期徒刑，可上訴。