有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？

說到現代人都有的煩惱，想必就是什麼都多，不僅每天要接受大量的資訊轟炸，生活裡各種瑣碎的事物，以及不必要的過多選擇，都讓我們覺得越來越不耐煩，因此近年也掀起一股崇尚返璞歸真、回歸簡單，想要丟掉生活裡那些多餘部分的「極簡」生活風。

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，生活裡有哪些過多而讓人覺得煩躁，希望可以簡單就好的事物。若能隨著數位科技的進步整合為一，拋下其他不必要的選項，絕對能讓人覺得神清氣爽，專注在更多美好的事情上！

No.10 鑰匙

生活中的「鎖」可不少，從家裡的內外大門到臥室、樓下的信箱、辦公室的門禁、汽機車等，這些鑰匙都綁在一起不僅沉甸甸，和手機放在一起還特別容易刮花螢幕或外殼，相當惱人。

好在現在許多東西解鎖都不再需要實體鑰匙，汽車只要靠近後透過手機感應，進門前按指紋解除門禁，透過密碼鎖、指紋鎖、人臉辨識等等，更方便也更安全。就像許多韓劇中帥哥美女的家裡都是用密碼鎖，還在帶一大串沉甸甸的鑰匙就落伍了！

No.9 會員App

為了培養自己顧客的黏著度，現在幾乎每間店家都會推出屬於自己的會員App，不少人手機裡一裝就是十幾款，結帳時常手忙腳亂在不同App之間切換。

實際上現在有許多整合性解決方案，可以幫助你把所有會員卡匯入集中管理，只要打開就能輕鬆選擇要使用的會員卡，就算是電子會員同樣可以整合，如此一來，就可以移除那些只有結帳才會用到的會員App了。

No.8 充電線

常見的充電線規格是micro USB接頭，對於蘋果使用者來說，另外又有lighting、USB-C等不同的規格，有配戴智慧手錶的不同廠牌又有自己專用的充電線，讓人出門總是帶著一堆線而大傷腦筋。

許多網友推薦，除了可以用同時支援micro USB、lighting的二合一充電線，現在也有很多無線充電盤，不管是哪種手機，只要有支援無線充電的都適用，讓你出門在外不必因為忘了帶線或是帶錯線，雙手一攤只能「用愛發電」！

No.7 保單

小時候保單費用都是父母幫忙繳，出社會後換自己繳保費才發現怎麼這麼複雜！每家保險公司的產品都多到令人眼花撩亂，每張保單給予的保障又都不一樣，想調整往往不知該從何下手。

其實可以透過定期的保單健檢，檢查若自己有就醫需求時，每日病房費、雜費、住院或門診手術費等等分別是多少，用這種方式整合成一份個人保障列表，就能很清楚看出哪方面的保障不足或太多，針對個人需求來調整。

No.6 證件

打開皮夾每個人一定都有身分證、健保卡、駕照等各種重要證件，有申請自然人憑證還會再多一張卡，共通特色除了遺失很麻煩，還有每天隨身攜帶但很少真的會需要使用，但又不能因此不帶在身上。

政府自從2015年起為了推動數位轉型，提出多卡合一的數位身分證計畫，希望能整合自然人憑證、健保卡等多項證件，不過由於涉及資安疑慮後來又臨時喊卡，至今仍沒有明確的上路日期，但相信不少網友仍然是樂觀其成，期待有朝一日可以把這些卡全部整合，只要一支手機就能線上完成各種事物。

No.5 帳單

每個月的電信費、停車費、管理費、信用卡費甚至是停車費，生活中總是有一堆帳單追著我們跑，對於平日工作忙碌的人來說，一定都曾發生過忘記繳帳單的情況，有時還因為遲繳被罰款感到小懊惱。

現在除了電子帳單相當普及，大多也都能夠使用網路繳費，水費、電費、路邊停車或電信費都能在網路或App上完成繳款，甚至還會發通知提醒帳單快到期，方便快速又環保！

No.4 優惠點數

精打細算的人買東西除了看折扣，還會注意能拿到多少回饋點數，所謂積少成多，久而久之累積下來也是等同現金一筆不小的金額。

然而不同店家或信用卡都有自己的點數累積系統，如果不是經常消費光顧，時間一久容易忘記自己在哪間店還剩多少點，甚至放到過期忘記使用。不過金管會在2020年10月就研議開放點數整合平台業務，可以期待未來有一天，不用再因為點數無法互通煩惱了。

No.3 帳號、密碼

隨著創辦的帳號越來越多，不小心忘記自己帳號密碼的情況，已經不再是家中爸爸媽媽獨有的困擾，現在許多年輕人也有同樣的毛病！

有些人會寫在雲端記事本避免遺忘，另外除了利用第三方管理密碼的應用程式之餘，還能改用生物辨識，替代傳統設定帳號密碼的方式，不僅更安全有效率，也不需要擔心忘記密碼衍生的困擾。

No.2 發票

生活中逛街購物消費，買東西都需要索取發票，常常沒多久就累積厚厚一疊，全都亂塞在錢包中，或是雜亂堆成一疊，想要好好整理除了要按照不同月份分開，還要看是電子發票、傳統長條發票的大小來分門別類，導致很多人覺得太麻煩，最後直接放棄對獎全部丟掉！

幸好現在發票存摺跟電子載具越來越普遍，買東西不用再一一索取實體發票，通過將發票存在雲端的方式，用App就能一次管理全部發票，甚至還能幫你自動對獎，絕對是懶人必備的最佳幫手。

No.1 信用卡

看電影辦一張卡、網路購物刷另一張卡、美食外送又有一張卡，現代人常常為了特定通路的優惠回饋，幾乎被信用卡權益優惠給綁架，打開皮夾別的沒有，就是信用卡最多。

其實現在大家不用這麼辛苦，目前國泰世華最新發行的國泰世華CUBE卡，採回饋通路自主選擇的靈活模式，整合消費者最關注的3大權益通路，每天可以透過國泰世華網銀App，從串流影音平台／網購、百貨／美食外送、交通旅遊類中，自主決定要哪一個3%起回饋無上限的權益，一卡全包，再也不用被各種信用卡綁架，掌握隨心所欲的自主權！（點此瞭解更多）

本文係由國泰世華銀行邀約

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信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依國泰世華銀行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。

預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依國泰世華網站公告。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月31日至2021年07月29日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『多到讓人煩躁的事物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」