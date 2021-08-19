世界(5347)於110年8月13日取得7億元綠色債券資格認可，預計9月底前發行及上櫃，截至110年8月17日止，國內綠色債券流通在外共計58檔，發行餘額達新台幣1,677.35億元。

根據櫃檯買賣中心統計，截至110年8月17日止，國內綠色債券流通在外共計58檔，發行餘額達新台幣1,677.35億元；110年度截至8月17日計發行11檔，發行總金額新台幣180.68億元，包括法國巴黎銀行台北分行新台幣10億元、聯華電子新台幣21億元、元大銀行新台幣5億元、東方匯理銀行台北分行新台幣17億元、崑鼎新台幣10億元、新光銀行台幣10億元、中租迪和(3檔)新台幣42億元、華南銀行新台幣10億元及德意志銀行2億美元。

櫃買中心表示，世界先進已於110年8月13日取得新台幣7億元綠色債券資格認可，所募資金主要將投入污染防治與控制及能源使用效率提升及能源節約等之綠色投資計畫。