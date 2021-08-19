美軍撤離阿富汗，塔利班組織接掌政權。總統蔡英文昨（18）日首度對阿富汗情勢公開發表談話，她在民進黨中常會致詞時表示，「自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」；對此，台北市議員羅智強表示，台灣的疫苗至今無法自主，必須靠美、日捐贈才有辦法勉強支撐，蔡英文現在好意思說不依賴人？

蔡英文在談話中指出，台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項。

對於蔡英文的說法，羅智強不以為然，今日在臉書發文表示，光台灣的疫苗政策就沒有辦法照著蔡英文所說，不依賴他人保護自己，至今台灣所施打的疫苗，大半都是由美國以及日本所贈送的，自購抵台的僅有少數，國產的高端疫苗是否有作用也不得而知。

羅智強直言，蔡英文把兩岸搞得兵凶戰危，凡事皆靠美國支持，卻還振振有詞地說「只依賴別人的保護，不是我們的選項」，民進黨就是可以如此的厚顏，自說自話，昧於現實，卻連疫苗都買不到，靠美日等國捐贈才能勉強保護民眾健康，蔡英文到底是哪來的底氣說依賴別人不是選項？