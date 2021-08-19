美股收低，台股加權指數19日開低在16777.78點，權王台積電（2330）開低在573元，小跌1元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）早盤走勢疲弱，前一日大漲的航運股，湧現短線獲利回吐賣壓湧現，類股呈現漲跌互見，成交量集中在貨櫃三船，指數跌幅擴大，早盤下跌逾百點。

聯準會7月貨幣政策會議記錄顯示央行官員考慮今年削減量化寬鬆貨幣政策，衝擊美國四大指數尾盤加速下跌，標準普爾500指數連續第2個交易日收低。

道瓊工業平均指數8月18日終場下跌1.08％（382.59點）、收34960.69點，創8月4日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌0.89％（130.27點）、收14525.91點。費城半導體指數下跌1.47％（47.99點）、收3208.83點。

中信投顧指出，18日台股破底翻揚以100點槌子K線順利中斷日線連九黑，短線止跌訊號初步浮現，且從指數盤中與半年線負乖離一度高達3.2％，對照近5年台股在無重大利空衝擊時，與半年線負乖離上限多落於3～3.5％來看，近日台股再見大幅下挫壓力，亦可望減輕不少，預期本波連續黑K千點修正跌勢，有進一步趨緩機會。

不過，目前盤勢止跌訊號有待進一步確認，而原先翻揚季線隨扣抵高檔，亦有與短均、月線形成空頭排列隱憂，空方掌控盤勢走向，仍具絕對優勢，因此，逢彈汰弱減碼，持股水位暫不拉高，後續觀盤重點有三，一是8月18日低點16418點不可破，二是量能保溫3500～4000億元，三是櫃買指數持續彈升。