張嫌半夜偷乘別人機車，在路口監視器留下身影。（警方提供）

金門鄉親對地區治安普遍放心，很多人騎乘車輛不拔鑰匙、不鎖車門，前天就有1位山外林姓民眾因此被偷走機車。金湖分局搜尋路口監視器後，24小時不到就查獲偷騎到13公里外的金城，2周前來金門找頭路的張姓台籍工人，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，林姓民眾前晚因為一時大意加放心，停放機車後未將鑰匙拔出就離開，半夜2時許路過的張姓工人看到，就一路騎到金城鎮北堤路一帶，讓遍尋不著的失主懊惱不已。

警方據報調閱路口監視器，發現張姓民眾鬼鬼祟祟騎上機車，往金城方向離開的身影，即由機動巡邏車循線查察。昨天清晨金湖派出所警員劉柏緯、楊志賢在山外籃球場附近看到張某形跡可疑，趨前盤查並透過影像資料比對，確認他的樣貌和路口監視器顯像的竊賊相似，張嫌也坦承看見機車未拔鑰匙，臨時起意偷偷騎走。

張嫌2周前才從台灣來到目前零確診的金門，希望能找到工作機會，但因人生地不熟，一時沒有著落，只能天天在金城北堤路一帶找人聊天，前天因腳受傷搭救護車到山外金門醫院看診，離院後又在山外街頭閒晃，深夜時看到沒拔車鑰的機車，就將它騎回自己比較熟悉的金城。

隨後，警員劉柏緯帶他到金城，順利在民族路找回贓車，但張嫌已將車牌和部分車殼拆除，意圖藉此規避警方查緝，讓看到愛車變樣的林姓失主傻眼。

金湖分局長何明祥提醒，金門因為地理環境特殊，車輛銷贓不易，相對汽機車失竊率較低，因此讓鄉親失去警覺，停車後常常忘了隨手拔取鑰匙，讓竊賊有順手牽「車」的機會。