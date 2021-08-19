今天在大聯盟場上天使與老虎對決，此戰天使派出大谷翔平先發投球，同時他還擔任首棒指定打擊的任務，而他今天除了投球表現不錯之外，打擊也有建樹，在比賽8局上半他敲出右外野方向陽春炮，這也是他本季第40支全壘打，更幫助球隊來到3：1領先，自己拿到勝投的機會也更大了。

本場比賽大谷翔平投球非常穩定，但是前三個打數都沒有安打，不過到了8局上半他在1好球情況下果斷出棒，掃出一支右外野方向陽春全壘打，這一轟不但達成40轟里程碑，也大大幫助自己，因為下場時若能擴大領先將更有機會拿下本場勝投。

今天天使打線在首局就開攻，厄普頓(Justin Upton)在2好2壞時轟出中外野方向的2分炮，幫助天使先馳得點取得2：0領先，不過一直到8局大谷翔平開轟前他們都沒再拿下任何分數，反倒是大谷翔平在5局下半挨轟，老虎外野手卡斯楚(Willi Castro)敲出陽春炮追回1分。

這也讓大谷翔平的勝投非常不穩，好在他一直撐到第8局都沒失分，總計投了8局被敲6支安打僅失1分，送出8次三振沒有任何保送，堪稱本季最完美的一場投球，加上自己在8局上敲出全壘打得分，也為自己的勝投增添保障。

Shohei Ohtani ALSO struck out 8 and lowered his ERA to 2.79. 🔥 pic.twitter.com/b7hbMhwnNb — MLB (@MLB) August 19 2021

而大谷翔平下場後伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)接替投球，他成功守住第9局沒有任何失分，並且送出2次三振，最後拿下救援成功，大谷翔平也因此獲得本場比賽的勝投，本季他出賽18場目前累積8勝1敗，100局投出120次三振，自責分率2.79，每局被上壘率1.06，此戰可說是收穫良多。