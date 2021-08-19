台中市8月至今發生四起道路天坑與崩塌案件，台中市議員楊典忠針對台中市道路管理問題提出質詢。楊典忠說，台中市實施路平這麼多年，而且連續兩年獲得內政部道路評鑑優等，但是竟然在8月這半個月來發生4次道路崩塌與天坑，審計報告也說，台中市因坑洞及孔蓋公共設施管理欠缺所衍生之國家賠償案件，顯示台中市公共通行空間品質未完善。

根據建設局資料，從107年至今年6月，因路面坑洞、老化破損、補丁，或是人孔蓋不平等道路挖掘修復，及養護管理欠缺衍生之申請國家賠償案件，有 199件，其中以路面問題183件為最大宗佔91.9％，雖然市府內部以兩個月完成國賠程序，但公文案件處理程序繁複，拒賠案件超過五成，容易衍生民怨。

楊典忠說，從警察局資料，從107年至今年6月，因為坑洞等路面不平、道路工程施工、警告標示等交通安全設施之設置問題發生交通事故，坑洞路面不平有453件，道路工程施工有1065件，總案件數1665件，標示標線問題有147件，造成4人死亡，1851人受傷。

副市長黃國榮說，台中市從以前路平專案到現在燙平專案都很有績效，但在短時間內甚至同一路段發生路面下陷狀況，要找出發生原因，避免重複發生，歷任市長與局長都非常重視路平，經費預算逐年都有增加，台中市道路品質是往好的方向在進行，而已經完成燙平專案的路面的確狀況不錯，明年度路平預算也會增加編列，希望議會繼續支持。

建設局長陳大田表示，台中市道路總共4300多公里，道路維養與管理問題的確需要再加強，至於改善天坑，微幅的下陷或坑洞，市府都會馬上修繕填補，底下路基大致完整，至於大範圍的下陷部分，大部分都是路面下都會有滲漏、破管情形，市府會要求自來水管公司儘速汰換老舊管線，要求深開挖建築案件點井抽水會加以控管。

陳大田強調，至於減少國賠案件，就要落實工程品質，加強施工職安管理與交維措施，也要提升維護與檢測頻率，並以民為本的態度協助國賠申請，議員建設性意見獎勵通報與公共意外險，我們可以來研究可行性。