中石化(1314)資產布局傳出好消息，位於高雄亞洲新灣區特貿六土地順利標出，由慶旺建設以23.8億元得標，處分利益達5.8億元，預估貢獻每股盈餘約0.18元，可望在第三季可望入帳，惟今股價受到大盤走弱衝擊，呈現利多不漲，早盤一度下挫逾2%。

中石化日前重啟釋出兩筆高雄亞洲新灣區土地標售案，昨順利標出的是位於高雄市前鎮區經貿段五小段7地號及7-1地號，該兩地號合併為一標件，面積合計約2744.77坪，標售底價每坪75萬元，總價約20.5858億元，由慶旺建設得標，每坪單價86.7萬元，交易總金額23.8億元，溢價率15.6%。另外一筆位於高雄市前鎮區憲德段二小段3地號則尚未標出。

中石化自107年起經營方針即以「石化事業」及「土地開發」雙主軸並進，強化全面策略布局，提升營運績效。中石化第二季就受惠油價彈升、AN、MMA報價有撐，單季獲利為0.47元，也推升上半年營收166.78億元，累計淨利21.97億元，上半年每股獲利達0.67元。