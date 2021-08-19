全球疫情甫隨著疫苗施打率的提升稍有緩解，變種病毒卻讓疫情再度升溫，對經濟和產業的復甦持續造成隱憂，亦使得投資市場更加難以捉摸。富達投信觀察，趨勢主題投資在疫情蔓延期間逆勢出現可觀的增長，過去12個月有超過850億美元的資金流入關鍵趨勢主題投資策略。此外，趨勢主題基金的規模比產業基金多出70%以上，反映投資人越來越關注從長期趨勢尋找投資機會。

富達投信採取由下而上、趨勢主題優先的觀點，為投資人發掘四個全球關鍵大趨勢，包括「未來都市化」、「健康與共榮」、「永續生活」、「新經濟秩序」，預期這些趨勢將驅動相關趨勢主題投資，並對全球經濟、企業和社會帶來正面影響。

富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱表示，想超前部屬未來成長動能，趨勢主題投資已成為不可忽視的新興管道。趨勢主題投資首先必須確認結構性趨勢，以能掌握其可持續的成長動能以及伴隨而來的投資契機。由於置身於這些趨勢的企業具備優異的基本面，將較不受市場週期影響，表現可望超越大盤。

趨勢主題投資提供兩個層次的超額報酬空間。首先，受益於大趨勢下的趨勢主題，在長期大趨勢的驅使下，相關趨勢主題具備較佳的長期成長動能，其投資便能夠提供投資人優於整體市場的超額報酬表現；第二則是基於個股選擇，透過專業投資機構，從該趨勢主題投資領域中挑選出受益者，同時避開趨勢下的受害者，進一步創造超額報酬空間。

「未來都市化」趨勢，投資人可以觀察如通訊和人工智慧等技術帶來產業創新以及新型態生活和工作方式之結構性轉變；「健康與共榮」趨勢主要來自全球高齡化社會使得人們對於健康和醫療保健需求的提升，將推動智慧醫療和藥物的創新；「永續生活」趨勢是隨著全球民眾對於氣候變化、生態保育等意識的提升，將促使政府和企業更積極實踐永續營運模式；「新經濟秩序」趨勢則可觀察全球政治、社會和環境格局改變可能帶來的全新挑戰和機會。