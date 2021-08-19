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「這也敢算境外移入？指揮中心太扯了吧！」網路上有兩名男大生不約而同分享，昨日新增的境外移入案15999確診足跡圖，驚訝地表示「5月入境台灣，8月確診竟然算境外移入？」，國內疫情趨緩，還以為是防疫有成，其中一名男大生更怒罵「難怪綠營執政縣市都沒有確診」。

兩名男大生昨（18）日於論壇《Dcard》發文，其中一名為成功大學醫學系的男大生指出，案15999於5月入境返台檢驗為陰性，在台灣3個月要離開篩檢確診，「所以這是境外移入？也就是說該案在台灣攜帶病毒3個月了嗎？還是其實是在南部確診？」認為指揮中心直接將其歸在境外移入，不追查源頭真的很誇張，若是境內確診真的很嚴重，代表南部有不少潛在病毒。

兩名男大生分享案15999在台南的足跡表。（圖／台南市衛生局提供）

另一名東華大學的男大生則表示，一直以來以為是防疫有成，原來全推給境外移入，5月入境返台，8月在台確診，令他忍不住大酸「跟我說這是境外移入？難怪綠營執政縣市都沒有人確診」。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「我是否可以合理懷疑為了讓數據好看？」、「甩鍋卸責花招百百種，也不是第一次了」、「這個確診者二級當解封，到處趴趴造」、「現在綠色的縣市可能都是黑數」、「明明就是境內，還想用境外混過去」。

據了解，案15999為一名40多歲女性，5月17日自印度入境後，隨即進行14天居家隔離，5月18日採檢PCR為陰性，5月30日檢疫期滿再採仍是陰性，不過近日她準備再返回印度工作，8月17日自行至醫院採檢，竟然發現確診。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日則解釋，該案CT值為33，在台期間都沒有相關症狀，但在入境時，曾有咳嗽症狀，只是檢驗都為陰性，研判在印度就已染疫且痊癒，仍處於陰陰陽陽的階段，後續會再看抗體檢驗。

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