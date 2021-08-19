美國之音VOA報導，華盛頓的一些貿易問題專家認為，在拜登政府制定出一套完整的對華政策之前，華盛頓不大可能與北京舉行有意義的貿易談判，而且重啟貿易談判在美中兩國國內都將面臨政治阻力。

華盛頓與北京的關係持續緊張之際，中國新任駐美大使秦剛日前表示，希望美中兩國的工商界能夠為美中關係的良性發展注入更多「正能量」。在此之前，美國一些最有影響力的商業團體敦促拜登政府重啟與中國的貿易談判，並削減自美中貿易戰開打以來美國對中國商品加徵的關稅。

秦剛8月13日通過視頻與美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)主席艾倫(Craig Allen)舉行線上會晤。他在會晤後發推文稱，「很高興見到美中貿委會會長艾倫，並就中美貿易的前景進行了討論。我們都希望看到中美之間強有力的貿易和投資，使我們的人民受益。」他在與艾倫的線上會晤中還特別提到，中國對外開放的大門會更大，並強調美中的經貿合作是「互利共贏」。

曾經擔任過美國駐華大使館商務參贊的艾倫是秦剛赴美履新後會晤的第一位美國非官方人士，凸顯北京有意通過美國商界推動經貿合作這個「壓艙石」來穩住不斷下滑的雙邊關係。

8月初，由美中貿易全國委員會牽頭，代表零售商、晶片生產商、農場主和制藥廠商和美國商會(U.S. Chamber of Commerce)在內的30多個美國最有影響力的商業團體，在一封落款為8月5日的信中呼籲拜登政府，重啟與中國的貿易談判。這些商業團體要求美國貿易代表戴琪和財政部長耶倫「繼續與中國談判，盡早取消兩國適得其反的關稅。」

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究員加里·哈夫鮑爾(Gary Hufbauer)表示，有幾大主要因素導致美國商界要求拜登政府採取行動：首先是川普政府加徵的關稅仍在生效，拜登政府延續了這些關稅；其次是這些企業當中，特別是農業企業認為，他們對中國的出口正受到中國報復性關稅的限制，因此他們正在丟失在中國的市場份額。這些企業正在申請301條款關稅豁免，但相關審批程序繁雜，進展遲緩。

哈夫鮑爾表示，美國商界敦促美中重啟貿易談判最重要的原因是，希望能夠通過啟動談判來降低美中關係繼續惡化的不確定性。他說：「直接的原因，但也是相當重要的原因，我認為美國這裡的商界真正希望改變與中國關係的基調，這在雙方都是非常對立的。」

美中貿易全國委員會2021年的年度調查顯示，該團體200多家成員企業中的82％表示它們的業務受到了美中貿易戰的影響。

★拜登政府對華貿易政策尚未出爐

華盛頓智庫美國企業研究所(American Enterprise Institute)高級研究員史劍道(Derek Scissors)警告，在制定出一個全面的對華政策框架之前，拜登政府不大可能與中國進行有意義的貿易談判，而阿富汗局勢的驟變可能會延遲對華政策框架的出爐。

史劍道表示，「雖然阿富汗問題將在幾周內，甚至更長時間內主導政策制定，但拜登政府面臨著越來越大的壓力，需要提出某種中國政策框架。如果他們在沒有這樣一個框架的情況下開始與中國進行有意義的談判，他們將面臨大量的批評。」

拜登政府目前正在對美國的對華政策和對華貿易政策進行兩項審查。阿拉伯聯合大公國英文報紙《國家報》(The National) 8月16日援引美中貿易全國委員會主席艾倫的話報導，「(拜登)政府似乎接近這一審議過程的尾聲，因此，也許在秋季我們會瞭解美國對中國的政策和美國對中國的貿易政策將是什麼，但現在這還沒有被闡明。」

美國財政部長葉倫7月份曾對川普政府與中國達成的第一階段貿易協議提出質疑，認為該協議未能解決美中經貿關係中最緊迫的議題，而且仍在徵收的關稅損害美國消費者和企業的利益。她在接受《紐約時報》採訪時表示，拜登政府對美中經貿關係全面審議中必須要解決的一個核心問題就是如何處理美中第一階段貿易協議，是繼續執行這份協議還是重啟新的談判。

彭博社8月11日的報導說，美國財政部正在與中方協商葉倫訪問中國的事宜，包括她與中國副總理劉鶴舉行會晤，但相關協商仍在初期階段。

★重啟談判美中雙方均有阻力

彼得森國際經濟研究所的哈夫鮑爾認為，重啟貿易談判在美中雙方國內都面臨政治阻力，其可能性甚至不足20％。

「如果拜登總統決定重啟貿易談判，他將被國會中的共和黨對手，特別是一些參議員指責為姑息中國，對中國態度軟弱。因此展望2022年11月的中期選舉，他不希望有這種被指責為對中國態度軟弱的政治負擔。」哈夫鮑爾指出，「這就是一個真正的大障礙。我認為這是不幸的，但這是政治現實。但在中國，似乎正在發生的事情是，習近平主席正在從民族主義反擊中獲益，他正在充分利用一種回歸毛時代的那種對美國十分強硬的回應。」

中國充滿民族主義色彩的官媒《環球時報》英文版8月14日刊載的一篇文章稱，美國修復與中國的貿易關係的最大障礙是國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文等高級官員，因為他們所相信的與中國對抗的戰略是錯誤的，這使得美國花費了大量不必要的資源，使美國經濟陷入困境。

美國企業研究所的史劍道表示，真正的阻力在於現在美國整個政界都認為，美國沒有從與中國的任何一次經貿談判中獲益，除了個別企業或行業以外。

在另一方面，美中之間的貿易似乎絲毫沒有受到關稅和新冠疫情全球大流行的影響。美國國會研究服務部(Congressional Research Services)的統計顯示，中國在2020年仍然是美國最大的貿易夥伴，雙邊貿易總額為6595億美元。中國也是美國2020年最大的進口國，進口額達5392億美元，同時是美國第三大出口市場，出口額為1203億美元。

彭博社7月22日的報導認為，美中雙方都已經學會了與關稅共存。中國公司購買更多美國商品以履行2020年貿易協定的條款，而美國公司則購買他們在其他地方得不到的商品，以滿足部分由政府數萬億美元刺激措施所推動的高漲的家庭需求。

全美零售聯合會(National Retail Federation)表示，許多美國零售商選擇壓縮利潤率來吸收關稅帶來的成本上漲，另外一些零售商則把這部分成本轉嫁給了消費者。

此外，儘管中國政府表示仍在努力履行美中第一階段貿易協議的內容，但中國在落實採購目標方面相去甚遠。據彼得森國際經濟研究所研究員查德·鮑恩(Chad P. Bown)的統計，中國去年實際採購的美國商品比承諾的低40％，今年到目前為止，實際採購的比承諾低30％。而且中國也沒有履行採購更多美國飛機和汽車的目標。這些情況都降低了雙方很快啟動新一輪貿易談判的意願。

按照美中第一階段貿易協議的規定，美中雙方應該在今年夏季就協議的落實情況舉行階段性審議。這為兩國恢復談判提供了一個契機。但據《紐約時報》報導，熟悉中國經濟決策的人士表示，中國不急於與美國恢復貿易談判的原因是，貿易問題的重要性已經在雙邊關係的優先地位中大幅下滑，而且北京方面也不願在補貼問題上做出任何讓步。

彼得森國際經濟研究所的哈夫鮑爾表示，或許到明年美國的中期選舉之前，美中兩國只能在個別議題上嘗試展開合作，例如氣候和新能源領域、圍繞電子商務的電子支付和電子認證及簽名等技術性較強的領域，「我確實認為有這樣的合作空間，但我想說的是，空間只是在技術領域，不會激起很多政治反彈。」