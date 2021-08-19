受惠全球景氣穩定復甦，終端需求增溫，加上新興科技應用持續擴展、遠距商機熱潮未減，且國際原物料價格續居高檔，第2季製造業產值3兆9576億元，創歷史單季新高，在去年同季因疫情肆虐致比較基期偏低下，年增率高達34.51%，連續3季正成長。

以傳統產業為主要貢獻來源，其中化學原材料業、石油及煤製品業及基本金屬業受國際原物料價格攀升，加上全球景氣走強，下游產業需求回升，以及去年同期部分產線設備檢修，比較基期偏低，致產值增幅顯著，分別年增87.81%、70.83%及61.87%；機械設備業、汽車及其零件業因產業自動化升級商機挹注，以及海外售後維修市場與物流業需求升溫，產值亦分別年增29.83%、35.93%。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值創歷年單季新高紀錄，年增20.99%，主因5G、高效能運算、車用電子等應用晶片需求活絡，加上遠距商機延續推升消費性電子產品銷售動能，致積體電路業產值達4912億元，為歷年單季新高，年增17.91%，液晶面板及其組件業因IT、電視等大尺寸面板需求熱絡，產值亦年增33.75%；電腦電子產品及光學製品業因居家辦公、線上學習等需求仍強，加上廠商擴增國內產能，以及全球終端需求回升，產值年增9.97%，連續13季正成長。

經濟部統計局表示，雖近期變種病毒持續在全球蔓延，及美中貿易及科技爭端持續，恐影響我國製造業生產表現，惟隨全球疫苗施打率提升，以及主要國家擴大基礎建設方案，全球經濟復甦力道增強，終端需求可望持續增長，加上下半年消費性電子新品將陸續推出，相關資訊電子產業鏈進入生產旺季，均可望維繫製造業生產動能。