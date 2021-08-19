工業電腦大廠研華(2395)今（19）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利7.1元。展望2021年，董事長劉克振預期營運可望比照2009年，在歷經前一年的微幅衰退後出現較明顯成長回補，對後市成長樂觀看待。

研華受新冠肺炎疫情影響接單狀況，2020年合併營收511.19億元、年減5.59％，歸屬母公司稅後淨利72.47億元、年減1.4％，仍雙創歷史次高，每股盈餘（EPS）9.4元，低於前年追溯調整後的9.56元，整體營運為2008年以來首見微幅衰退。

研華2021年以來接單動能暢旺，但零組件缺料及成本上漲等逆風壓抑整體成長動能。前7月自結合併營收322.35億元，年增8.56％，續創同期新高。上半年歸屬母公司稅後淨利37.03億元、年增2.8％，亦創同期新高，每股盈餘4.79元。

展望後市，研華對物聯網產業發展前景仍樂觀，除致力於第一階段的嵌入式運算平台業務外，亦續朝軟體加硬體的解決方案推進，除了成立解決方案事業部，亦將有專屬頂級業務加上全球共創夥伴，共同進行智聯網（AIoT）第二階段與第三階段的解決方案銷售。

研華董事長劉克振表示，研華藉由套餐式產品配合系統集成（SI）加值，建立產品標準化、產業專業化的全球可複製銷售模式，以創高成長營收及穩定獲利率，透過5年願景規畫及5大願景設立，期許研華至2025年成為全球產業物網平台前10大領導企業。