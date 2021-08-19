工業電腦大廠研華(2395)今（19）日召開股東常會，會中通過授權董事會未來全權辦理旗下控制器子公司寶元數控釋股事宜。董事長劉克振表示，受惠中國大陸自動化需求暢旺，寶元數控今年營運績效良好，若無意外應會在明年申請登錄興櫃，未來持股將持續下降。

研華2013年以7.3億元收購寶成旗下工業控制器公司寶元數控全數股權，隨後數度釋股給經營團隊作為獎勵。2018年股東會通過寶元數控釋股案，朝單獨上櫃IPO方向規畫，原擬於同年底登錄興櫃、2019年申請轉上櫃，惟迄今仍尚未登錄資本市場。

據研華財報揭露，寶元數控實收資本額3億元，2020年合併營收4.73億元、年增8.72％，營益率自1.85％升至2.72％，稅後淨利0.48億元、年增達22.57倍，每股盈餘1.62元。2021年上半年稅後淨利0.49億元、年增達8.89倍，每股盈餘1.64元，已賺贏去年全年。

劉克振指出，研華收購寶元數控經營多年，發現其經營的CNC控制器產業跟研華本業連結及合併效益不高，認為讓寶元數控獨立發展對股東及公司均較有利。近2年營運績效良好，今年受惠中國大陸自動化市場需求而強勁，若沒有意外應會在明年申請登錄興櫃。

研華指出，去年初貿易戰及新冠疫情導致寶元數控前2月營運虧損，為使經營團隊承擔更多營運責任、提高員工向心力及歸屬感，去年3～4月間以高於每股淨值價格的每股18元，釋股1500張給寶元數控經營團隊，使研華持股自64.1％降至59.1％。

為協助寶元數控營運發展、吸引及留任專業人才，研華此次重啟寶元數控IPO計畫，提請股東會授權公司辦理釋股相關事宜，以不超過9000張上限一次或分次進行，首次釋股3300張、對象以研華全體股東優先，認股價格訂為不低於每股28元。

研華表示，上述釋股規畫將由董事會另訂認股基準日及相關事宜。其餘釋股張數為因應未來申請登錄興櫃及上櫃相關作業所需，將配合法規進行提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，股數及價格將依法規、當時市況及公司獲利狀況與主辦承銷商共同議定。